Luciano Szafir se declara para a esposa, Luhanna: Meu amor por você vai durar para sempre

13/10/2022 | 14:10



Luciano e Luhanna Szafir oficializaram a união na última quarta-feira, dia 12, após 11 anos juntos. Completamente apaixonado pela esposa e com o coração derretido após a cerimônia de casamento, o ator usou as redes sociais para se declarar à amada ao compartilhar alguns registros do grande dia.

Hoje celebramos nossa união, que vem sendo construída há 11 anos, uma união que deu frutos, nossos filhos! Luhanna Szafir, hoje eu quero que você saiba o quanto eu te amo e que o meu amor por você vai durar para sempre. Obrigado todas as pessoas envolvidas, esse dia será inesquecível.

E ele ainda exibiu um vídeo com o antes e o depois de ficar todo bonitão para subir no altar e escreveu:

Minha transformação para um dos dias mais importantes da minha vida! E aí, o que acharam desse noivo?