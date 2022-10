Marcelo Gallardo anuncia que deixará River Plate no fim do ano: 'Difícil decisão'

13/10/2022 | 13:28



Uma das maiores parcerias vencedoras entre um treinador e um clube argentino está chegando ao fim. Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, Marcelo Gallardo revelou que deixará o River Plate no fim do ano após oito anos e meio no comando da equipe. No período, foram 14 conquistas, sendo duas Libertadores.

"Venho fazer um comunicado. Informei aos dirigentes que é o fim do meu contrato e não seguirei no clube. Estou aqui para agradecer as pessoas que confiaram em mim. Ao Enzo (Francescoli, amigo pessoal e diretor executivo que o contratou) pelo seu dom de pessoa e pela amizade. Ao Jorge (Brito, presidente), pela confiança; a Matías (Patanian, vice-presidente) o mesmo e a todo o corpo diretivo, por ter me dado a possibilidade de me expressar com total liberdade para desenvolver nosso trabalho", abriu sua coletiva o técnico Marcelo Gallardo. "É uma decisão muito difícil e sentida. Farei uma pequena pausa."

Gallardo dirigirá o River Plate pela última vez no Monumental de Nuñez no próximo domingo, diante do Rosário Central, pela 26ª rodada do Campeonato Argentino. Segundo colocado, com quatro pontos a menos que o Boca Juniors, o time ainda fará visita ao Racing, dia 23 de outubro.

O treinador vinha com a imagem arranhava nos últimos dias por não conseguir mais fazer o time atuar em alto nível e começou a sofrer com as cobranças. Desgastado, optou por mudar de ares. Seu nome é bastante especulado na Europa, apesar de falar em curtir um pouco de descanso e férias.

"E o momento de fechar o ciclo. Tenha uma paz interna muita boa, que faz bem comigo mesmo, pois o caminho percorrido me deixa bastante orgulhoso", afirma o treinador que tirou o River de uma fila de 18 anos sem títulos na Libertadores, quebrando o tabu de jamais ter vencido uma final diante do arquirrival Boca Juniors.

Foram 422 jogos disputados na direção do River Plate, com 227 vitórias, 111 empates e 84 derrotas, um rendimento alto de 63%. A equipe anotou 750 gols e sofreu 361. No currículo em sua passagem pelo River, Gallardo deu voltas olímpicas em duas Libertadores, um Campeonato Argentina, três Copas da Argentina, duas Supercopas da Argentina, um Troféu dos Campeões, uma Copa Sul-Americana, três Recopas sul-americanas e um Copa Suruga.