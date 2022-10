Tata Werneck comemora Dia das Crianças ao lado de famosos e seus filhos: Uma pausa no trabalho pra lembrar que sou criança

13/10/2022 | 13:11



Podemos envelhecer, mas sempre viverá uma criança dentro de nós e a Tata Werneck pode confirmar! Na última quarta-feira, dia 12, a apresentadora do Lady Night comemorou o Dia das Crianças ao lado de uma legião de famosos e seus filhos.

Em uma publicação no Instagram, a comediante exibiu um belíssimo registro em que aparece ao lado de Rafael Vitti e alguns casais de amigos como Marcelo Adnet e sua esposa, Fabíula Nascimento e Emilio Dantas, Pablo Sanábio e o marido, Marcos Veras e Rosane Mulholland acompanhados de seus pequenos. Na legenda, a mãe de Clara Maria escreveu:

Crianças que eu amo. Com seus filhos. Que também amo. (Uma pausa no trabalho pra lembrar que sou criança, indireta pro meu chefe. Eu sei que você me segue. Entreguei um programa hoje).