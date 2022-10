José de Souza Martins. O professor abre o jogo. Fala de tudo um pouco. Revela sua idade funcional. E se diz um especialista em vestibular.

Ademir Medici

Impossível, por absoluta falta de espaço, transcrever, linha a linha, tudo o que professor Martins conversou com “Memória” no estúdio do DGABC TV.

Foram verdadeiras aulas. Daí repetirmos o que fizemos quando da divulgação da primeira parte da sua entrevista que foi ao ar na semana passada: destacar alguns dos temas com a esperança de que o caro leitor se interesse em assistir toda a conversa.

Segue-se o índice do que o professor abordou, mais ou menos pela ordem da abordagem:

1 – As anotações que reuniu ao longo de suas pesquisas, divididas com os interessados num livro básico: “Diário de fim de século – Notas sobre o Núcleo Colonial de São Caetano no século XIX” (Fundação Pró-Memória de São Caetano, 1998).

São notas comentadas que ensejam novas pesquisas e oferecem dicas aos interessados – é o professor democratizando suas descobertas.

2 – Da bibliografia de Martins fazem parte dez livros sobre São Caetano, “para compreender sociologicamente o ABC”.

3 – “Eu vi o demônio nos olhos das moças que viram o demônio na Cerâmica São Caetano”. Suspense...

4 – A tecnologia da Disneylândia Martins também viu na Cerâmica São Caetano, onde trabalhou: “Só que a Cerâmica São Caetano não produzia Mickey e Pato Donald. Produzia ladrilhos”.

5 – O trabalho do operário é de criação. Ele é um criador de conhecimentos. A fábrica é modernista.

6 – Luiz Sacilotto (Santo André 1924 – São Bernardo, 2003), o pintor, escultor e desenhista, foi o último modernista. Hipermoderno. Ele criou o Concretismo.

Sobre Sacilotto, Martins publicou uma crônica no Estadão, pela qual foi cumprimentado pelo filho do artista.

(Neste trecho da entrevista, Memória cita a Escola Sabina de Conhecimentos, obra pensada e criada pelo prefeito Celso Daniel e aperfeiçoada por alguns dos sucessores, inclusive o atual prefeito, Paulo Serra. A Sabina guarda e expõe obras de Sacilotto. Convidamos o professor Martins a conhecer o espaço).

7 – José Armando Pereira da Silva (que foi crítico de artes do Diário do Grande ABC) está criando o diário de Raphael Galvez (São Paulo, 1907-1998), escultor e pintor modernista cuja obra espalha-se pelos Cemitério do Araçá e São Paulo e em algumas praças públicas da Capital.

8 – A fazenda dos beneditinos em São Caetano foi uma fazenda industrial. Uma fábrica. Possuía três fornos que produzia louça vidrada e louça utilitária. A fábrica mais longeva da história das indústrias do Brasil, em operação entre 1730 e 1871, totalizando 141 anos de atividades.

9 – A vocação do professor: “Eu passei a vida fazendo vestibular. Me tornei um especialista em vestibular”.

10 – “Você sabe quantos anos eu tenho”, indaga de repente o professor durante a entrevista. Respondemos: “você é de 1938”. “Pois eu tenho 91 anos, pela tese de Florestan Fernandes.

Saiba como é essa conta do professor Martins assistindo à sua entrevista no DGABC TV.

MEMÓRIA NA TV – A segunda parte da entrevista do professor José de Souza Martins está no site do Diário: www.dgabc.com.br; no “face” da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no youtube.

Crédito da ilustração 1 – William John Burchell

SAN BERNARDO. Aquarela de 1826 focalizando trecho do Caminho do Mar, atual área urbana de São Bernardo no trecho da Rua Marechal Deodoro pouco antes do Largo da Matriz. À direita, no alto da colina, a antiga igreja, sede durante um século da paróquia que abrangia todo o atual Grande ABC. Por aqui passou Dom Pedro pouco antes da Proclamação da Independência e quatro anos antes da passagem do botânico inglês. O desenho é uma das ilustrações do artigo de José de Souza Martins na edição de setembro da revista “Raízes”, da Fundação Pró-Memória de São Caetano

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 13 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1970

MANCHETE – Telefones vão ter sete números em todo o Grande ABC.

A partir de zero hora de amanhã (14-10-1972) os telefones da região passam a funcionar com sete algarismos.

Os novos prefixos serão: Santo André, 444; Santa Terezinha, 446; São Bernardo, 443; São Caetano, 442; Diadema, 445; Rudge Ramos, 457; Mauá, 450; e Ribeirão Pires, 459.

Os prefixos das centrais telefônicas da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) foram acrescidos do algarismo 4.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 13 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8203

MANCHETE – Ministro descarta aumento de contribuição.

Antônio Brito, que assume hoje (13-10-1992) a Previdência Social), promete não alterar as alíquotas de empregados e empresas.

RIO GRANDE DA SERRA – A Câmara Municipal será renovada em mais de 70% com os novos vereadores eleitos em 3 de outubro. Das 15 cadeiras, 11 serão ocupadas por novos parlamentares.

HOJE

Dia Mundial do Escritor

Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

Dia do Corintiano

SANTOS DO DIA

Eduardo, o confessor.

Beata Alexandrina de Balazar

Teófilo de Antioquia

Daniel e companheiros: Samuel, Ângelo, Donulo, Leão, Nicolas e Hugolino. Missionários franciscanos.

Geraldo de Aurillac

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Porto Feliz. O povoado foi elevado à vila (hoje seria município) em 13 de outubro de 1797, quando se separou de Itu.

A cidade formou-se ao redor de um porto às margens do Tietê, de onde partiam expedições fluviais, chamadas de monções.

Pelo Brasil: Angicos (RN), Carmo (RJ), Graça Aranha (MA), Lavras (MG), Poço de José de Moura e Serraria (PB), Porto Belo e Treze Tílias (SC) e Viçosa (AL).

EM 13 DE OUTUBRO DE...

1897 – Antonia Bitolo Lorenzoni nasce no bairro dos Meninos. A eterna menina das flores.

1922 – Nascimento de Eduardo Luccas, o Sule, craque do futebol de São Caetano.

1972 – Solvay inaugura novas unidades na Vila Elclor e amplia produção do polietileno de alta densidade a partir do eteno produzido pela Petroquímica União.

1977 – Corinthians vence o Campeonato Paulista de Futebol depois de um longo jejum de títulos: 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no Morumbi, gol de Basílio, que se transforma no “Pé de Anjo”.

1982 – Inaugurada a capela de São Francisco de Assis, na Vila Guarani, em Santo André.

Lançada a pedra fundamental da igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Jardim Santa Maria, em São Bernardo.

1987 - Estreia da novela “Mandala”, na Rede Globo.

2002 - Vôlei masculino brasileiro conquista o título inédito do Campeonato Mundial, ao vencer a Rússia por 3 sets a 2.