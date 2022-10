Da Redação



13/10/2022 | 12:41



Olhar e faro nas ruas

Cena comum nos centros urbanos, os catadores de recicláveis percorrem ruas e avenidas das cidades em busca de produtos para o seu sustento. Ao mesmo tempo em que o resíduo sólido é um problema para as administrações públicas, torna-se solução para outros através da economia circular.

Ainda pintando o quadro do dia a dia do catador, é recorrente a figura dos animais de estimação ao seu lado. Fiéis, caminham felizes com seu amigo humano e em alguns casos são conduzidos nos carrinhos de mão dos ''garis'' dos recicláveis.

Para alguns eles são invisíveis. Para outros o olhar é de indiferença. Contudo, para o poder constituído eles precisam ser vistos e atendidos por políticas públicas que garantam dignidade e valorizem esses profissionais.

Atenta a essas questões, em setembro do ano passado tomei conhecimento de que o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) faria pesquisa com catadores, mas que o tema animais de estimação não estava em pauta. Então, levantei a questão e fui prontamente atendida pelo superintendente da autarquia, Gilvan Junior. Até auxiliei com as perguntas a serem feitas no estudo.

Denominado Pesquisa para Mapeamento dos Catadores de Material Reciclável, o projeto teve sequência e no mês passado foram apresentados os resultados. A pesquisa localizou 1.201 catadores, sendo que 348 profissionais (29%) se recusaram a responder o questionário. Apontou que dos 853 entrevistados, 32,1% possuem juntos 347 animais de estimação, sendo cachorros, gatos e até quatro cavalos.

Além do quantitativo, a pesquisa abordou o tipo de alimentação e o estado de saúde dos pets. Foi possível saber, por exemplo, que dos 323 cachorros, 110 são castrados, e 233 são vacinados. Em relação aos 312 gatos, mais da metade, 162, são castrados, enquanto 180 são vacinados.

Mas o que esses dados nos trazem além da frieza dos números? Simples: a possibilidade de o poder público desenvolver, por exemplo, campanha específica para alcançar 100% no número de castrações e vacinações. Quero lembrar aqui que Santo André possui programa gratuito de castração, projeto reformulado e implantado por mim quando ocupava o cargo de diretora do Departamento de Vigilância à Saúde. E destacar ainda que a vacinação contra a raiva é também gratuita.

O estudo revelou ainda que 81,5% dos tutores de cães servem ração para seus pets, e que 18,5% ofertam sobra de comida familiar ou alimentação feita por eles. Com relação aos gatos, os percentuais são 62,6% e 37,4%, respectivamente.

Atuo na proteção animal há mais de 20 anos, atendo voluntariamente muitos pets dos catadores de recicláveis, mas necessitávamos de levantamento técnico como o elaborado pelo Semasa. Agora, ante o cenário apresentado, podemos colocar em prática mais ações, pois como sempre digo, saúde humana e saúde animal caminham juntas.

Ana Lucia Ferreira Oliveira Meira é médica veterinária, com MBA em saúde pública, e vereadora em Santo André.

Palavra do Leitor

Injúria racial ­- 1

''Mãe de atleta afirma que filho foi vítima de injúria racial em partida de handebol'' (Esportes, ontem). O que estamos ensinando para as nossas crianças? Aqui em casa eu ensino a não ser conivente com injustiça e com crimes raciais, xenofobia, homofobia e qualquer outro tipo de injúria, seja ela de qual cunho for! A equipe de São Bernardo, como um todo, preferiu se retirar de quadra, esperando que tudo isso fosse resolvido de forma coerente por parte dos árbitros e dos organizadores do campeonato! O que eles ganharam com isso? Uma punição, sendo desclassificados, por ter abandonado o jogo! A equipe adversária não teve absolutamente nenhuma punição! A arbitragem nem sequer advertiu verbalmente os torcedores que estavam cometendo tal ato! Fica (como sempre) a sensação de que quem faz o certo é punido! E quem comete o crime sai ileso! Nós, mães de atletas da equipe de São Bernardo, não vamos deixar isso passar! Mexeu com o filho de uma, mexeu com o filho de todas!

Camila Mara de Moraes - São Bernardo

Injúria racial -­ 2

Que a justiça seja feita! O time de São Bernardo se solidarizou com o amigo e foi punido sendo desclassificado do Campeonato Estadual. Eles abandonaram a quadra em protesto, não havia clima nem condições de o jogo continuar. Racismo é crime.

Fabiana Pires - do Facebook

Injúria racial ­- 3

Inaceitável. Eu estava presente no dia, já que meu filho também joga pelo São Bernardo. Todos nós ficamos indignados com a atitude.

Samuel Rosa - São Bernardo

Injúria racial ­- 4

Tinha que ter sido presa, é crime. Como pode ser tão ruim? Que Deus esteja com este adolescente e confortando toda a angústia, e que a justiça seja feita, porque a desclassificação do time do São Bernardo só prova mais injustiça. Indignada com essa situação.

Vanessa Spiagori - do Instagram

Injúria racial ­- 5

Uma vergonha! O time de São Bernardo é desclassificado porque foi solidário ao atleta que sofreu injúria, enquanto o time cuja torcida fez a injúria continua no campeonato! Não é a primeira vez que a torcida do time do São Caetano causa tumulto durante as partidas. É preciso que tomem uma atitude.

Neusimar Sacilotto - do Instagram

IBGE

IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o mesmo tem a responsabilidade de organizar o Censo demográfico da população nacional, para que nossos dirigentes tenham elementos mais apropriados para uma governabilidade –­ federal, estadual e municipal ­– ainda mais assertiva e apropriada. Porém, existe uma certa resistência de muitos brasileiros em recepcionar os recenseadores (coletores de dados) do mesmo IBGE para oferecer ­– gratuitamente ­– informações para que esse instituto concretize sua função. Criado em 1936 e executado sob a responsabilidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil. Ministério esse que sempre sofreu e ainda sofre pela falta de recepção e atenção de muitos de nós. Vamos lá pessoal, nós podemos atender os recenseadores do IBGE como nós gostaríamos de sermos atendidos. É aquela coisa da empatia, nos colocarmos no lugar do outro.

Cecél Garcia - Santo André

Violência política

A violência política sofre da mesma síndrome que acometeu o jornalismo brasileiro. Quando algum eleitor de Bolsonaro ataca física ou moralmente um opositor do governo, o fato ganha certo tipo de destaque. Quando a situação se inverte, o fato só chega ao seu conhecimento através das redes sociais, ou sai da página política e vira notinha nas páginas policiais. Só falta proporcionarem à matéria o título padrão: "Petista agride bolsonarista, mas..."

Percival Puggina - Capital

Orlando Morando -­ 1

''Vereadora Ana Nice ameaça ir à Justiça caso orlando Morando insista em vender áreas'' (Política, ontem). Tinha que ser do PT, o partido que adora colocar o caos na sociedade, invade igrejas etc. Só olhar o caos que está em Mauá e Diadema.

Henrique Souza - do Facebook

Orlando Morando -­ 2

Orlando Coretando..

Patrick Fukuda - do Facebook

Livro

O sucesso das feiras literárias no Brasil, conforme ficou demonstrado pelo sucesso de público que compareceu à edição realizada recentemente em Ribeirão Pires, com o afluxo de 15 mil pessoas, expõe que o brasileiro, ao contrário do que diz o senso comum, gosta muito de ler. Julgo que o problema principal é a falta de acesso ao livro, pelas inúmeras dificuldades que são impostas ao público. Tome-se como exemplo o alto preço das edições lançadas no País. É um absurdo. Trata-se de barreira proibitiva, que afasta a Nação da literatura. Hoje em dia, não é raro que um exemplar custe por volta de R$ 100 nas livrarias, valor que considero altamente fora da realidade para um País cujo salário mínimo é de R$ 1.212.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André