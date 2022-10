Da Redação



13/10/2022 | 12:34



Resultado das urnas move xadrez político

As eleições de 2 de outubro já provocaram algumas mudanças consideráveis no xadrez político do Grande ABC. Um das principais é o aparente abalo nas relações do deputado federal reeleito Alex Manente (Cidadania) e do vereador Julinho Fuzari (PSC) –­ não conquistou cadeira na Assembleia Legislativa –­ com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Já no fim da campanha, Alex e Fuzari se reaproximaram ­– os dois eram próximos, depois viraram desafetos, e agora estão perto um do outro novamente. Nos bastidores políticos de São Bernardo, os comentários são de que o movimento é indicativo de que a dupla deverá estar junta e com projeto próprio na briga pela Prefeitura de São Bernardo daqui a dois anos.

Bastidores

Outubro Rosa

O vereador Leandro Tetinha (PTB), de Ribeirão Pires, encontrou uma maneira original de conscientizar para os cuidados no combate ao câncer demama. Durante o Outubro Rosa, ele está distribuindo às mulheres da cidade um cartão com o desenho do laço rosa, símbolo da campanha, a frase ''se toque'' e o desenho de duas mamas. O material vem acompanhado de um par de brincos colocados de forma a simular as aréolas. A iniciativa merece elogios, pois quanto mais cedo se descobre a doença, maiores são as chances de cura.

Futuro de Márcio

Em Diadema, pairam indecisões no grupo político do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) sobre o futuro do parlamentar, que não foi reeleito para novo mandato. A principal aposta é a de que ele vai se afastar da política de urna e se dedicar aos negócios –­ a família tem uma tradicional farmácia no município, daí o nome eleitoral –­ e cuidar da saúde. Aliás, um dos motivos que o teriam levado a declinar do convite do então prefeito Lauro Michels (PV) para disputar sua sucessão foram problemas de saúde.

Dia das crianças

Políticos da região usaram as redes sociais, ontem (12), para falar do Dia das crianças, dos filhos e filhas, marcar presença em festas e prestar homenagens à garotada. O petista de São Bernardo Luiz Fernando Teixeira aproveitou para lembrar do Projeto Tigrinho, que implementou quando presidiu o São Bernardo FC. A iniciativa, em certa época, oferecia aulas de futebol a 11 mil meninos e meninas da cidade, diariamente. Hoje não se sabe nem se existe mais.