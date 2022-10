Obituário - 14 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Waldemar Augusto Rodrigues, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Osvaldo Felippia da Conceição e Oliveira, 93. Natural de Bofete (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Advogado. Dia 8. Cemitério da Saudade.

Anna Leitão Brandão, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Darci Alves do Nascimento, 84. Natural de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Manoel Pereira dos Santos, 84. Natural de Ibipitanga (BA). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Municipal Castanhão, em Ibipitanga.

Maria Sebastiana Facchini, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Socorro de Almeida Silva, 67. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilene Perdão, 67. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marina Ribeiro Gomes, 67. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Raimundo da Costa, 60. Natural de Mercês (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moacir Rodrigues da Paixão, 57. Natural de Moreira Sales (PR). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernandes Antonio Milani, 55. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guilherme Oliveira da Silva, 28. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Motoboy. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Tereza de Miranda Celoto, 94. Natural de Caçapava (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Helena Venchini Navas, 94. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Alécio Notario, 89. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Brasílio Machado, em São Paulo, Capital. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa.

Hermínio Piolla, 86. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Raimundo Marcelino de Souza, 85. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Antonio Carlos Ribeiro, 83. Natural de Divinolândia (SP). Residia no bairro Planalto Paulista, em São Paulo, Capital. Dia 8, em São Bernardo. Campo das Oliveiras, Jacareí (SP).

Carlos de Souza, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Inês Germano dos Santos, 75. Natural de Paudalho (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Noêmia da Silva, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Dulce Edith Gonçalves, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Crematório Santa Catarina, em Jandira (SP).

Sonia Maria Rodrigues, 66. Natural de Regente Feijó (SP). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Francisco Wanderley Guedes, 62. Natural de Iguatu (CE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Silvio Leandro Duarte, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ronaldo Siqueira Carneiro, 58. Natural de Cataguases (MG). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

William de Carvalho Lammes, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Alcides dos Santos Fernandes, 96. Natural de Butucatu (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rafaela Blanco Malfi, 81. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

João Batista Malfi, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elder Wagner Malaguti, 74. Natural de Buritizal (SP). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Norma Couto de Jesus, 71. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Perez, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sergio de Jesus Peres, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Júlia Bento Bispo, 90. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Benedito Alves dos Santos, 86. Residia no Jardim Sarah, na Capital. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Izolina Augusta da Luz, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Parque da Cantareira, na Capital.

Sérgio Rodrigues, 76. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Sueli de Aveiro Treff, 67. Residia na Vila Inglesa. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Luciano Pereira Marchio, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no centro de Diadema. Dia 8. Cemitério do Morumbi, na Capital.

Luís Carlos Vieira da Silva, 58. Natural de Jaguapitã (PR). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Mozaniel Alves dos Santos, 49. Natural de Londrina (PR). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Fernando Silva Ribeiro, 44. Natural de Diadema. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Vale da Paz.

Antonio Inocêncio de Andrade, 43. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Jefferson José Pereira do Carmo, 42. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em São Caetano. Dia 8. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Raimunda Ribeiro Antunes, 87. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Santo André. Cemitério São José.