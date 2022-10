Cão devolvido para abrigo por Claudia Ohana morre após dois anos aguardando adoção

13/10/2022 | 12:10



Muito triste! Tigrão, um dos cachorros devolvidos por Claudia Ohana para um abrigo, morreu nos últimos dias na ONG Projeto Toca do Bicho no Rio de Janeiro, após dois anos aguardando uma nova família.

A triste notícia foi divulgada nas redes sociais do projeto, que postou uma foto do animal:

Hoje eu disse que ele podia ir e ele foi. Disse que eu ia ficar bem. Tinha certeza que ele queria ouvir isso. A gente vai se encontrar meu filho eu juro. Agora você corre livre no paraíso junto de São Francisco e longe de todas as pessoas ruins que habitam a terra. Desculpe se eu chorar. Eu ainda não aprendi a dizer adeus. Te amo Tigrão. Pra sempre, escreveu a dona do local.

Vale pontuar que na época a atriz alegou que não tinha mais condições de cuidar dos animais e, por esse motivo, devolveu Tigrão e Thor em junho de 2020. A ONG chegou a revelar que os cachorros estavam tristes e deprimidos.