Tour gratuito pelo Centro de São Paulo conta a história do café

Redação

Do Rota de Férias



13/10/2022 | 11:55



Um tour gratuito pelo Centro de São Paulo permite visitar lugares históricos e conhecer as mudanças ocorridas nos séculos 19 e 20, em decorrência do período da expansão cafeeira no Brasil. A iniciativa, que acontece em todos os sábados de outubro e novembro – com saída às 11h e retirada de senhas a partir das 10h30 – é organizada pelo Pátio Metrô São Bento, em parceria com o grupo Caminhos do Triângulo.

Tour gratuito pelo Centro de São Paulo

A atividade começa na Praça da Colmeia, ponto de encontro para o passeio guiado. O local fica dentro do empreendimento, na Estação São Bento do Metrô.

O roteiro percorre o Triângulo Histórico e segue pelas principais ruas apresentando os pontos importantes da época, enquanto visita lugares onde funcionaram grandes cafeterias e restaurantes, nos quais a elite paulistana e importantes nomes da história se reuniam. Esses espaços eram palco de discussões políticas e inspirações artísticas.

A caminhada resgata também a história de lugares e pessoas influentes na época da expansão cafeeira, passando por pontos como Praça Antônio Prado, Pátio do Colégio e Largo do Café.

Tour Guiado - Café e Cafeterias Ponto de encontro: Praça da Colmeia – Pátio Metrô São Bento

Datas: Todos os sábados de outubro e novembro

Preço: Grátis

Horário: Saída às 11h, retirada de senhas às 10h30



PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir atrações paulistas, como o tour gratuito pelo Centro de São Paulo, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.