Cine Theatro Carlos Gomes terá atrações infantis no fim de semana

13/10/2022 | 11:14



O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, traz neste final de semana uma programação especial de teatro gratuita para a criançada se divertir. São três espetáculos com propostas muito especiais para garantir uma experiência inesquecível para adultos e crianças. Um deles extrapola os limites do teatro e ganha a rua, outro convida adultos e crianças a participarem ativamente da criação do enredo e o último tem um quarteto de cordas que interpreta a trilha sonora da peça ao vivo. A programação começa na tarde da sexta-feira (14).

A peça “O Livro do Mundo Inteiro”, do grupo Trupe DuNavô, abre a programação na sexta, às 14h, trazendo um espetáculo de improviso onde palhaços chegam para brincar de criar histórias que serão registradas em um livro fantástico. Este livro muito diferente é composto por relatos, memórias e invenções de todas as pessoas do mundo. Mas para inventar a nova história, que será encenada ao vivo, essa trupe precisará da ajuda das crianças.

No sábado (15), às 15h, o núcleo VRAAA une artes cênicas, visuais e performativas para convidar crianças e adultos a se aventurarem em uma imensa brincadeira de vestir e não se comportar. Com uma criatura gigante, com dez metros de comprimento, deitada no meio da rua, a intervenção VRAAA surpreende o público com objetos mirabolantes que saem de dentro deste enorme boneco, juntando mais gente que vai virar criatura e dançar em festa.

No domingo (16), às 11h, dois palhaços competem pela regência de um quarteto de cordas formado por violinos, viola e violoncelo, que executa a trilha sonora ao vivo. Com direção do artista de Santo André, Kleber Brianez, e criado em parceria com a maestrina Ester Freire, o espetáculo 2POR4 propõe a aproximação da criança com o universo da música instrumental, buscando sensibilizá-la para a apreciação da música erudita, a partir de um repertório com cancioneiros folclóricos e obras de Mozart, Beethoven e Vivaldi.

Serviço:

Peças infantis no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110 - Centro

Espetáculo “O Livro do Mundo Inteiro” - Com Trupe DuNavô

Data: 14/10/22 (sexta-feira)

Horário: 14h

Classificação livre

Duração: 45 minutos

Intervenção “VRAAA” - Com Núcleo VRAAA

Data: 15/10/22 (sábado)

Horário: 15h

Classificação livre

Duração: 50 minutos

Espetáculo “2POR4” - Com Grupo Esparrama e Quarteto de Cordas

Data: 16/10/22 (domingo)

Horário: 11h

Classificação livre

Duração: 60 minutos