Cadê os brothers? Casamento de Tiago Abravanel só teve presença de dois ex-BBBs

13/10/2022 | 11:10



Em sua breve participação no BBB22, Tiago Abravanel gritou aos quatro ventos que estava de casamento marcado com Fernando Poli. O cantor, inclusive, chegou a dizer que convidaria a edição inteira para o casório. No final das contas, no entanto, apenas duas sisters compareceram.

Nem mesmo Arthur Aguiar, ganhador da edição, que já era amigo do cantor antes do reality, participou da festança. Na lista de convidados, apenas estiveram por lá Jessilane e Bárbara Heck. Além de outros amigos famosos, como Mariana Rios, Helen Ganzarolli, Jeniffer Nascimento, Ingrid Guimarães, Rodrigo Sant'Anna, Patrícia Abravanel, Thales Bretas, Dani Calabresa e Nicole Bahls. Para completar a festa, Preta Gil e Thiaguinho fizeram apresentações.

Vale lembrar que, durante participação no BBB22, Tiago ficou bem amigo de Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva. Além disso, também esteve próximo do grupo lollipop, composto por Brunna Gonçalves, Lais, Larissa, Jade Picon e Eslovênia. O que será que rolou, hein?