Santo André abre inscrições de entidades sociais para o Natal Solidário

Renan Soares



13/10/2022 | 10:21



A Prefeitura de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, lançou edital de chamamento público para entidades sociais interessadas em comercializar alimentos, bebidas, artigos típicos e roupas na feira do Natal Solidário. O evento acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de dezembro no Paço Municipal.

"Mais um Natal Solidário se aproxima e mais uma vez nós somos convidados a ajudar a transformar vidas. O evento traz este apelo a todos, montamos toda estrutura para que nossas entidades sociais vendam seus produtos. Serão cerca de 50 instituições que vão auxiliar aproximadamente 100 mil pessoas, através das famílias beneficiadas por estas instituições. Nossos corações se renovam neste tempo porque podemos trazer mais sorrisos e esperança a todos", destaca o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.

Serão disponibilizadas 50 estruturas de barracas com dimensão de 3x3 metros, previamente numeradas e distribuídas conforme mapa do evento. Toda organização interna e decoração do espaço ficará a cargo da entidade contemplada, inclusive a confecção da membrana técnica (lona/testeira) de cada barraca, conforme arte a ser disponibilizada pela Unidade de Comunicação e Eventos da Prefeitura. A organização contemplada deverá cumprir todas as orientações de segurança, higiene e demais determinações por parte da Administração Municipal.

Somente será permitido o credenciamento de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que tenham atividades sociais, assistenciais e/ou de fomento no município de Santo André. As entidades devem apresentar estatuto social devidamente registrado; prova de inscrição junto ao CNPJ; certidão de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal e relatório social de atividades.

A documentação exigida deverá ser entregue na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, na Praça IV Centenário, 01 – 5º andar, sala 01 – Centro de Santo André, de segunda a sexta, das 8h às 17h, até o dia 8 de novembro. O edital completo está disponível no endereço http://e-compras.santoandre.sp.gov.br/.