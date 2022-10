Gritaria e confusão! Madrugada em A Fazenda 14 é marcada por tretas, confira tudo o que rolou

13/10/2022 | 10:10



Após a coroação de Bia Miranda como a nova Fazendeira da semana, é claro que o clima ameno que parecia ter se instalado em A Fazenda 14 não iria continuar, né?

Os dois times estão bem definidos agora e, no momento em que todos estavam na sala para receber os participantes que disputaram a prova, Deolane Bezerra e Tati Zaqui acabaram se estranhando. A advogada, feliz pela vitória de sua aliada, acabou provocando a cantora:

- Se f***u! Espero que saia! P*u no seu c*.

Claro que a funkeira não ia levar desaforo para o quarto, né? Tati não poupou xingamentos e começou a chamar Deolane de chifruda, relembrando o caso de traição cometido pelo falecido marido da advogada, Kevin.

Tati precisou ser segurada por Thomaz Costa, que a afastou da loira. Os peões aliados à Deolane ficaram chocados com a escolha de palavras da cantora.

- Olha o nível da pessoa! Não respeita um falecido..., apontou Pétala.

- Não respeita a Deolane como mulher e nem o artista que se foi, que trouxe muita alegria para nós. Não respeita mesmo. Tem que vazar, falou Tiago.

Porém, parece que nada disso afetou a doutora, que logo tratou de dizer que a história já é conhecida por todo o Brasil, por isso não há nada para esconder.

Em outro momento, Deolane voltou a se mostrar bem irritada com as atitudes de Thomaz. A advogada, convicta de que a cantora será a eliminada da semana, chegou a dizer que espera que o ex-Carrossel bata o sino da desistência para acompanhar a affair fora do reality, e aí, será que vai mesmo?

Já em um momento de descontração, o Time A estava conversando sobre os privilégios do Fazendeiro e principalmente as horinhas de descanso para ele e alguns amigos no Rancho.

Na área externa, Pétala questionou Bia sobre quais os nomes em sua possível lista para levar e já deixou avisado:

- Se você não me levar, eu vou te enterrar cinco palmos debaixo da terra.

Eita! Mas a amizade das duas é assim mesmo, viu?

Achou que as tretas tinham acabado? Claro que não! Em outro momento, no quarto, enquanto se preparavam para dormir, Pétala decidiu tirar satisfação com Shayan, que estava deitado ao lado de Kerline.

A influenciadora ignorou as provocações feitas pelos outros peões e foi certeira no empresário, disparando:

- Você é um macho escroto e tarado! Que vai para a frente do banheiro ficar olhando as meninas tomarem banho.

E claro que Kerline não podia ver o affair sendo atacado e ficar quieta, né? A ex-BBB se levantou e se colocou entre os dois, mandando a influenciadora se afastar de sua cama e ainda a chamou de cachorra.

- Não fala com ele, você sempre procura ele. Tira a pata da minha cama. Sai cachorra!

E mostrando para o que veio, Pétala não abaixou a cabeça e nem mesmo se afastou, sem medo algum de Kerline. As duas seguiram trocando insultos e gritos, com Tati Zaqui no fundo provocando a ex-BBB a dar um beijo na aliada de Deolane.

- Dá um beijinho na boca dela, ela quer.

A cantora foi parada por Thomaz, mas continuou acompanhando a briga dentro do quarto.