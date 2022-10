Serviço de Atenção Domiciliar realiza ação especial na semana do Dia das Crianças

Da Redação



13/10/2022 | 10:03



Os aventais dos profissionais do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) de Santo André foram substituídos por fantasias nesta semana, quando se comemora o Dia das Crianças. A equipe, que faz visitas regulares nas residências de pacientes cadastrados no serviço, transportou as crianças e seus familiares para um universo mágico com músicas, danças e brincadeiras, em um atendimento ainda mais humanizado.

A alegria dos profissionais de saúde invadiu a casa de Joselene Vandete de Oliveira, de 29 anos, e de João Pedro, de 4 anos. Os profissionais fizeram uma verdadeira festa para o pequeno “Jão”, apelido carinhoso que a equipe deu ao paciente que é assistido desde os cinco meses de idade, ao som da música “Superfantástico”, da Turma do Balão Mágico.

A dona de casa contou que sua gestação foi planejada e transcorreu bem até o nascimento da criança. “Na hora do parto ele teve anóxia, precisou ser intubado e ficou cinco meses internado. Aos cinco meses ele teve uma parada cardiorrespiratória, demorou meia hora até conseguir ser reanimado e ficou desse jeito que está hoje. Eu sempre questionei Deus, mas agora já aceitei”, revela Joselene.

“Eu queria ver o meu filho brincando. É muito difícil ver os outros saudáveis e o meu não, mas fico feliz porque sei que eu não estou sozinha e a equipe está comigo. Se não fosse eles, meu filho ainda estaria no hospital. Apesar da situação, é muito melhor estar em casa, com as nossas coisas, do que em um quarto de hospital. Essa festa de hoje só fez o meu carinho e admiração crescer por essa equipe. Eu não estava esperando”, completa.

A fisioterapeuta Anderli Marangoni de Nis relata que o João é muito amado por toda equipe e que durante o tempo em que ele é acompanhado pelo SAD houve momentos de complicações. “Há todo um contexto. Entregamos o Jão para Deus várias vezes, juntas partilhamos muitas madrugadas, e ele está aqui. A gente sabe que, enquanto ele estiver aqui, vamos dar vida, amor e muito cuidado para ele”, explica a fisioterapeuta, ao relatar a complexidade do caso do João Pedro.

A ação desta semana aproximou ainda mais a equipe e as famílias em um atendimento personalizado e humanizado. “Essas pessoas abrem a porta de casa para nós e nos tratam como membros da família. Decidimos tudo em conjunto. Agora com a diminuição de casos da pandemia, pensamos que poderíamos desenvolver uma ação. O enfermeiro falou ‘eu toco violão’, a fisioterapeuta falou ‘eu toco escaleta’, outro profissional falou que viria fantasiado e a ideia cresceu”, conta a coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar, Ana Paula Manieiro de Souza Corsi.

Além da atração musical, a equipe fez a entrega de alguns agrados para as famílias. “Fizemos um prontuário afetivo para que a família coloque quem o paciente é além da doença, com informações sobre as músicas preferidas, o que ele gosta de comer e também fizemos certificados para a família, além de um kit de doces para dar para as crianças da casa”, finaliza a coordenadora do SAD.