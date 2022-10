Taxas de juros renovam máximas e sobem com inflação mais forte nos EUA

13/10/2022 | 10:01



Os juros futuros abriram em baixa na manhã desta quinta-feira, 13, mas renovaram máximas e passaram a subir com a inflação ao consumidor mais forte nos Estados Unidos mostrada pelo CPI, que avançou 0,4% em setembro, na margem, acima das estimativas de alta de 0,2%. O mercado agora aguarda pelo leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h), que também pode trazer pressão pontual de alta. Às 9h43, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 11,60%, de 11,50% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 avançava para máxima de 11,73%, de 11,64%, e o para janeiro de 2024 subia a 12,84%, de 12,80% no ajuste de terça-feira (11).