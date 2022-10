De luto, Ticiane Pinheiro posa com mesmo vestido que a sogra: Saudades

13/10/2022 | 09:10



Ticiane Pinheiro surgiu abatida nas redes sociais na última quarta-feira, dia 12. A apresentadora está de luto pela sogra, Edna Tralli - que morreu no último domingo, dia 9. Um detalhe curioso é que, em homenagem a ente querida, Tici escolheu usar o mesmo vestido que a matriarca da família Tralli.

Na legenda da publicação, ela escreveu: Vestido sogrinha.

Um pouco antes, Tici compartilhou um clique de Edna usando o mesmo vestido estampado. Edna, mãe de Cesar Tralli, morreu em um trágico acidente aéreo aos 74 anos de idade. Ela estava acompanhada do namorado, que também faleceu no acidente.

Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos, escreveu Tici, em outra homenagem nas redes sociais.