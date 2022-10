Japão pode fazer nova intervenção contra depreciação do iene, diz ministro

13/10/2022 | 09:05



O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, reafirmou sua preocupação quanto à forte depreciação do iene e indicou que o governo está pronto para intervir no mercado cambial mais uma vez. "Não podemos tolerar movimentos excessivos causados por especulação" sobre o iene, disse Suzuki a repórteres em Washington (EUA). "Vamos tomar ações apropriadas caso haja quaisquer movimentos excessivos", completou.

Suzuki disse que o Japão não tem uma meta específica para o iene mas foca na sua volatilidade para ponderar sobre uma possível intervenção. Ele disse que não recebeu comentários do G-20 sobre as recentes intervenções do governo no mercado cambial.

Nesta quarta-feira, 12, o dólar avançou ao maior nível ante o iene em 32 anos, em um contexto de busca pela segurança do dólar e aperto monetário agressivo nos EUA por conta da inflação elevada. Fonte: Dow Jones Newswires.