EUA restringem acesso da Rússia a tecnologia necessária para Forças Armadas

12/10/2022 | 17:47



A secretário do Tesouro do Estados Unidos, Janet Yellen, disse na Segunda Mesa Redonda Ministerial de Apoio à Ucrânia que o país americano está restringindo o acesso da Rússia à tecnologia e aos equipamentos necessários para suas Forças Armadas, ao mesmo tempo em que impõe um teto ao preço do petróleo russo.

"Com nosso teto de preço do petróleo russo, estamos visando a principal fonte de receita da Rússia, ao mesmo tempo em que estabilizamos os mercados globais de energia", disse a autoridade.

Ela lembrou que, recentemente, os Estados Unidos reafirmaram o compromisso com a Ucrânia por meio de mais US$ 4,5 bilhões em apoio ao país aprovados pelo Congresso, que começarão a ser desembolsados nas próximas semanas.

"Isso se soma aos US$ 8,5 bilhões em doações já desembolsadas, tornando os Estados Unidos o maior fornecedor de assistência econômica à Ucrânia. Além disso, saudamos o desembolso de US$ 1,3 bilhão do FMI em novos financiamentos de emergência e instamos o FMI a usar o programa de monitoramento previsto para estabelecer as bases para estabelecer um programa completo para a Ucrânia no início do próximo ano", disse.

Ela pontuou ainda que é preciso passar a mapear as necessidades da Ucrânia para 2023.