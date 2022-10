Mozart destaca ?mudança de atitude? para a permanência do Guarani na Série B

12/10/2022 | 17:25



Com 44 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani praticamente extinguiu a probabilidade de rebaixamento na Série B. Totalmente aliviado com a conquista do objetivo, concluída com a vitória por 1 a 0 sobre o CRB, o técnico Mozart destacou a "mudança de atitude" de seus jogadores como primordial para a permanência do clube bugrino na divisão.

"Eu gosto sempre de frisar a transformação dos jogadores entre eles. Eu já pensava isso como atleta. Não é demagogia da minha parte. O jogador é fundamental no processo. Hoje, como treinador, eu tenho certeza. O jogador é o protagonista. O grupo era forte, as contratações foram assertivas. Jogadores desconhecidos. O Jamerson foi a sétima assistência dele. É um número bem expressivo para um lateral-esquerdo. Foi a atitude dos jogadores que mudou. Esse é o grande mérito. A partir do momento que existe empatia entre eles, as outras coisas ficam mais simples para assimilar. Não existe certo ou errado no futebol. Cada um tem a sua ideia. Graças a Deus a minha deu certo. Eles criaram conexão para as coisas funcionarem", disse Mozart.

O treinador chegou a explicar a importância de Richard Rios no elenco. O jogador chegou a ser muito contestado, após duas expulsões, mas foi bancado por Mozart. Foi dele o único gol da vitória do Guarani na última terça-feira.

"O Richard tem um drible mais curto, e a gente precisaria disso para escapar da marcação deles. E aí, como são as coisas. Uma semana atrás ele saiu vaiado pela expulsão, o que é natural, mas o futebol te proporciona sempre outra chance. Foi um gol importante para ele, o seu primeiro como profissional, é fundamental para o nosso objetivo", completou.

Ele ainda ressaltou que o Guarani buscará vencer os próximos três jogos da competição. "Chegar aos 44 pontos era o nosso objetivo desde a chegada. Foi uma conquista importante até agora, com nove pontos ainda para disputar. Esse time criou uma ambição importante de sempre tentar buscar a vitória. Vamos tentar conseguir as vitórias nas três partidas restantes", finalizou.

O Guarani volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. O time bugrino é o 12º colocado, com 44 pontos.