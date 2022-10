Vestibular Unesp prorroga as inscrições até esta quinta (13)

Da ABr



12/10/2022 | 17:05



As inscrições para o Vestibular 2023 da Unesp (Universidade Estadual Paulista) foram prorrogadas até as 23h59 desta quinta-feira (13), com 7.680 vagas em 24 cidades de todas as regiões do Estado de São Paulo.



Os candidatos podem se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp, onde está disponível o Manual do Candidato, com todas as informações sobre a seleção. A taxa de inscrição é de R$ 192 e deverá ser paga até o dia 14 de outubro. Quem se cadastrou antes da prorrogação poderá acessar a página da Vunesp e fazer o pagamento até o dia 14, gerando novo boleto ou pagando por meio de cartão de crédito.



Segundo a organização do vestibular, a Unesp oferece redução de 75% da taxa aos estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista, deixando a inscrição por R$ 48.



Os resultados dos pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa foram divulgados em 26 de setembro. Os contemplados com a isenção já estão automaticamente inscritos. Os beneficiados com a redução deverão efetuar o pagamento da taxa de R$ 96.



O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. O calendário da Unesp prevê provas em 35 cidades, sendo 31 no Estado de São Paulo.



A primeira fase será realizada em 15 de novembro (feriado nacional). A segunda fase será aplicada em 19 de dezembro (segunda-feira). O resultado final será divulgado em 1º de fevereiro de 2023. Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo “Fale Conosco” do site da Vunesp. Também pode acessar este site da página do vestibular da Unesp ou na página da Unesp.