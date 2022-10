Mãe do atleta de handebol de São Bernardo acredita no avanço das investigações

Tomaz de Alvarenga



Após o Boletim de Ocorrência e a reportagem publicada no Diário na quarta-feira (12), Célia da Silva tem fé no que está por vir. Ela tem a “esperança que essa decisão injusta e unilateral seja revista já que não espelhou a verdade. O ocorrido gerou um tumulto que desestabilizou os atletas, impossibilitando a continuidade do jogo. Os juízes e coordenador viram perfeitamente a situação. Foi mais simples se ausentar de responsabilidade e dar como abandono de partida. No ofício é como se a reclamação do meu filho fosse mentirosa. O B.O. e a manifestação no jornal vão obrigar uma investigação e é mais um alerta para as injúrias raciais que acontecem diariamente não só no esporte”.

De acordo com a reportagem, no dia 29 de setembro, o filho da entrevistada, jogador do São Bernardo, segundo o Boletim de Ocorrência lavrado na terça-feira (11), foi xingado três vezes de “macaco” durante uma partida de handebol entre os times da categoria cadete (15 e 16 anos) por alguém que estava na torcida de São Caetano, que não foi identificado, no ginásio Eda Mantoanelli.

O jogo foi interrompido, a equipe de São Bernardo, em solidariedade ao atleta, abandonou a quadra e não retornou. Na terça-feira (11) a equipe recebeu a comunicação oficial de que foi excluída da Copa Estadual da qual participava, pois o representante da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e nem a arbitragem constataram os xingamentos e julgaram que a partida poderia prosseguir.

A mãe diz que o filho "ficou arrasado no dia (do episódio). Chorando muito, só pedia para que eu tirasse ele daquele lugar. (Estava) inconformado que em 2022 ainda ocorram tais situações". De acordo com Célia, nada apaga o que ocorreu, porém "as manifestações de apoio por parte de amigos, pais de atletas, professores e familiares foram gigantes, fazendo ele se sentir muito acolhido e amado por todos".