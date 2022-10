Ação Solidária fecha rua e reúne crianças neste feriado

Da Redação



12/10/2022 | 16:06



Com o objetivo de proporcionar um dia recreativo e diferente para os filhos dos policiais militares da região do ABC, a 2ª Cia do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Santo André realizou a 1ª Ação Solidária do Dia das Crianças, nesta quarta-feira (12), na Rua Doutor Rubens Awada, perto do Parque Celso Daniel, em Santo André.



Além dos filhos de funcionários, cerca de 60 crianças do 4º Ano do Ensino Médio da Escola Municipal Reverendo Simão Salem, em Santo André, puderam participar da ação denominada Criança Feliz, das 10h às 17h. Com música de animação ambiente, os pequenos participaram de atividades gratuitas, entre elas pintura de rosto e maquiagem. Teve ainda brinquedos infláveis, cama elástica, show ao vivo, personagens animados e apresentação acrobática de motociclismo com a Rocam Show, exposição de viaturas e do caminhão do Corpo de Bombeiros.



Os participantes ganharam brinquedos, lanche, suco, água, refrigerantes, pipoca e doces.