Veja detalhes do novo navio da Disney, que será lançado em 2024

Redação

Do Rota de Férias



12/10/2022 | 16:33



Realizado no final de setembro, o evento D23 Expo revelou uma série de novidades relacionadas aos parques, hotéis e cruzeiros da companhia do Mickey. Josh D’Amaro, presidente da Disney Parks, Experiences and Products, aproveitou a ocasião para compartilhar detalhes sobre o Treasure, novo navio da Disney.

Conheça o novo navio da Disney

Previsto para ser entregue em 2024, o Disney Treasure promete oferecer uma experiência de férias totalmente nova para os residentes da Austrália e da Nova Zelândia.

D’Amaro revelou que o navio será projetado com o tema de aventura, inspirado no amor de Walt Disney por “explorar”. O Grand Hall convidará os hóspedes a buscar todos os tesouros a bordo desde o momento do embarque. Inspirado pela grandeza e mistério de um palácio dourado, ele receberá influências da Ásia, da África e prestará homenagem à terra distante de Agrabah, da animação Aladdin.

A estátua do personagem do átrio – uma tradição da Disney Cruise Line – será uma representação brilhante de Aladdin, Jasmine e do Magic Carpet voando juntos em direção a um mundo de aventuras totalmente novo.

Após o Disney Wish, que começou a navegar em julho, o Disney Treasure é o segundo dos três novos navios planejados para até 2025. As embarcações da classe Wish são movidas a gás natural liquefeito e possuem 1.254 cabines para viajantes.

