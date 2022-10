Dia das Crianças: seis mininovelas para maratonar no celular

Da Redação

Do 33Giga



12/10/2022 | 16:33



Cada criança é única com sua personalidade, sua curiosidade, criatividade e talento. Isso não poderia ser diferente com os criadores mirins do TeleKwai, programa de produção de mininovelas exclusivo para o Kwai, que protagonizam os enredos que levam sorrisos e mensagens positivas para o público de todas as idades.

Em homenagem ao Dia das Crianças, o app de criação e compartilhamento de vídeos curtos e o 33Giga selecionaram seis perfis do TeleKwai, que são protagonizados pelos pequenos. Confira!

Aventuras da Arco Íris – Além de ser cantora e dançarina, Mc Arco Íris também é criadora de conteúdo das mininovelas na plataforma e já alcançou mais de 7 milhões de curtidas e 847,6 mil seguidores. Com a participação de seus amigos e também da família, ela produz histórias de ficção que levam à reflexão e também à alegria. Como no episódio “Tá Maluca”, no qual Arco Íris passa uma mensagem para o público depois de ser criticada por estar dançando na rua com uma amiga (vídeo com +1,7 milhão de visualizações).



Vivendo na Gringa – A mininovela é um spin-off da novela Poliana Moça do SBT, projeto feito em parceria inédita entre a emissora e o Kwai. Os episódios se passam em torno da fase mais madura do personagem Guilherme, que está fazendo um intercâmbio na Austrália. Os 18 episódios já somam mais de 33 milhões de visualizações e de 1,8 milhão de curtidas e estão disponíveis no perfil oficial do SBT no Kwai.

Novelinhas da Marianna Santos – Marianna já participou de algumas telenovelas como Carinha de Anjo e Poliana Moça e também se dedica a atuar em suas mininovelas. A criadora já alcançou mais de 3,2 milhões de curtidas e 437,8 mil seguidores em seu perfil, que reúne vídeos que, muitas vezes, levam a grandes lições. Como em “Ele não deixou eu entrar por causa do meu time” (+1,5 milhão de visualizações), que mostra Mari sendo barrada ao entrar na casa do amigo por que está com a camisa do time rival.

Séries do Léo – Leonardo Oliveira já chegou a 1,8 milhão de curtidas e 395 mil seguidores em seu perfil com suas histórias motivacionais, como na mininovela “Não julgue pela aparência” (+ 933,3k). Nesse enredo, enquanto Léo está aguardando sua vez de ser chamado no hospital, ele critica a menina ao lado por ser feia e estar com mau cheiro, mas o que o garoto não imagina é que na verdade ela é a pessoa que poderá salvar sua vida.

Pérolas da Rafinha – Além de ser cantora e ter participado do concurso Pequena Miss Brasil, Rafa Barreta também é criadora de conteúdo TeleKwai e já coleciona mais de 1,5 milhão de curtidas e 427,2 mil seguidores. Ao lado da família e dos amigos ela publica mininovelas de humor e que também levam algum tipo de mensagem para os usuários, como em “Olha o Farol” (+1,1 milhão de visualizações), que tem a ver com chantagem e mostra que isso não é uma coisa boa a se fazer, e que a honestidade é sempre a melhor saída.

Hora do Suspense – Com mais de 203,8 mil curtidas e 168,4 mil seguidores, as mininovelas do perfil são protagonizadas por Gabriel Miller, que grava os enredos ao lado dos seus amigos e familiares. Alguns episódios são de suspense, terror e outros trazem lições, como em “Amizade”, no qual Gabriel ensina uma grande lição a uma de suas amigas. O vídeo já chegou a 218,7 mil visualizações.