Rafael Matos avança às quartas nas duplas do ATP de Gijón; Melo e Monteiro caem

12/10/2022 | 16:23



Em busca da terceira final seguida na temporada, o brasileiro Rafael Matos e o espanhol David Vega Hernández estrearam no ATP 250 de Gijón, na Espanha, nesta quarta-feira, e avançaram às quartas de final. A classificação foi conquistada graças a um vitória em sets diretos, por duplo 6/3, sobre a dupla espanhola formada por Alejandro Davidovich Fokina e Martín Landaluce.

A disputa por uma vaga nas semifinais será diante dos americano Nathaniel Lammons e Jack Withrow, que venceram Marcos Giron e Hunter Reese, também dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Mais cedo neste mês, Matos e Vega conquistaram o título do ATP 250 de Sofia, após vencerem os alemães Fabian Fallert e Oscar Otte, e foram vice-campeões do ATP 500 de Tóquio, no qual foram derrotados pelo brasileiro Marcelo Melo e o parceiro americano Mackenzie McDonald.

Melo, aliás, também jogou nesta quarta-feira em Gijón, mas ao lado do sul-africano Raven Klaasen, em vez de acompanhado por McDonald. A boa expectativa gerada pelo título no Japão foi frustrada com a eliminação logo na estreia do torneio espanhol. O mineiro e seu parceiro perderam com o placar de 16/14 no match tie break após parciais de 2/6 no primeiro set e 7/6 (11/9) no segundo.

Também em Gijón, o Brasil teve um representante na disputa do simples em quadra e amargou mais uma eliminação. Após estrear com vitória por 6/4 e 7/5 diante do francês Benjamin Bonzi, Thiago Monteiro enfrentou o anfitrião Pablo Carreño Busto, cabeça número 2 do campeonato, e acabou derrotado por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).