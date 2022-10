Pabllo Vittar cai durante show em Manaus, no Amazonas

12/10/2022 | 16:10



Na noite da última terça-feira, dia 11, Pabllo Vittar caiu do palco durante uma apresentação em Manaus, no Amazonas, parte do evento Fervo com a Pabllo. A cantora estava performando o hit Amor de Que, quando foi andando em direção ao público e deu um passo em falso, ultrapassando a borda da plataforma.

A artista caiu no público, que a segurou, por isso Vittar não se machucou muito e já saiu andando, para voltar para o palco. Logo em seguida a cantora brincou com os fãs e garantiu que estava bem:

- Nada, sou forte, eu comecei a rir.

No Twitter, muitos de seus seguidores começaram a comentar o acidente, preocupados e alguns veicularam vídeos do momento para que mais gente soubesse.