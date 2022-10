Nikão treina novamente no gramado, mas São Paulo ainda não garante retorno

12/10/2022 | 14:42



O retorno do atacante Nikão a um jogo oficial está próximo, mas não é certo se ocorrerá no domingo, quando o São Paulo faz clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque, a partir das 16 horas, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após participar da atividade ao lado dos companheiros na terça-feira, o jogador de 30 anos integrou apenas a última etapa do treino desta quarta.

Antes de se juntar ao restante do elenco, Nikão focou na realização de exercícios de transição com a equipe de preparação física durante a maior parte do tempo. Ele está se recuperando de uma avulsão no músculo adutor da coxa esquerda, lesão diagnosticada após a derrota para o Fortaleza, no dia 28 de agosto, no Morumbi.

O atacante tem sofrido com uma série de problemas físicos nesta temporada, tanto que viveu outros dois períodos longos sem jogar, entre maio e abril, por causa de dores no tornozelo. Contratado em janeiro deste ano após anos se destacando no Athletico-PR, chegou com altas expectativas, mas não teve sequência. Jogou 32 partidas, 15 como titular, marcou quatro gols e anotou quatro assistências.

O treinamento desta quarta foi o primeiro comandado por Rogério Ceni com o elenco completo, uma vez que os titulares na derrota para o Botafogo, no domingo, receberam dois dias de folga. Arboleda, que não joga desde junho e iniciou a transição na terça, realizou uma nova bateria trabalhos específicos no gramado. Gabriel Neves esteve presente, mas apenas correu sob supervisão dos fisioterapeutas. Caio e Diego Costa continuam no departamento médico.

Sem Léo e Rafinha, suspensos, Ceni pode escalar o time com Felipe Alves; Igor Vinicius, Miranda, Ferraresi e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. O São Paulo é o 12º colocado do Brasileirão, com 40 pontos.