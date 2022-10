Se eleito, telessaúde será a aposta de Tarcísio de Freitas

Da ABr



12/10/2022



Em vista ao HC (Hospital das Clínicas), na capital paulista, o candidato a governador do Estado de São Paulo pelo Progressistas, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta terça-feira (11) que, se eleito, irá investir na telessaúde para atenuar a demanda de equipes de saúde da família em casos não complexos.



“A gente aumenta a eficácia da atenção primária e consegue dar aquilo que é o objetivo de todo sistema de saúde, que é aumentar o acesso, aumentar a qualidade e diminuir o custo”, disse, após visitar o HC da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).



O candidato ao governo de São Paulo afirmou ainda que a telessaúde poderá atender a casos em que não há a necessidade de o paciente viajar longas distâncias em busca de um hospital. “Vai ser importante para o tratamento de doenças crônicas, como hipertensão e

diabetes, para que o medicamento chegue à casa da pessoa. É o caminho, é o futuro”, disse.



Haddad

O candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, recebeu na tarde desta terça-feira (11) o apoio de 20 vereadores de cidades da Baixada Santista. O candidato, que visitoua cidade de Santos, ainda teve encontro com militantes e movimentos sociais,

na Praça Mauá.



O candidato afirmou ser contra a privatização do controle de empresas como a Sabesp e o Porto de Santos. “Aquino Portode Santos podemos também fazer parcerias em relação aos terminais, mas sem perder o controle da autoridade portuária”, disse.