Bolsonaro domina em 77 das 100 cidades mais ricas do agronegócio

12/10/2022 | 13:56



Candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro superou, no primeiro turno, o petista Luiz Inácio Lulada Silva em 77 dos 100 municípios mais ricos do agronegócio. Em 23 deles, o ex-presidente recebeu a maioria dos votos. Analistas avaliam que o êxito do atual chefe do Executivo se repetirá no segundo turno.



Os números reiteram o apoiodado porlíderes e entidades do setor aopresidente. Juntos, os municípios somaram 5,3 milhões de votos, equivalente a 4,3% do total do País, e concentram 34,3% do VBP (Valor Bruto da Produção Agrícola) nacional, de R$ 254,866 bilhões. O índice é medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



O levantamento cruzou dados dos municípios com maior VBP, referentes a 2021, com a votação dos presidenciáveis disponível no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). No topo da lista está Sorriso (MT), polo produtorde grãos, onde Bolsonaro obteve 70,16% dos votos válidos ante 26,30% de Lula.

Em 22 municípios, Bolsonaro recebeu mais de dois terços dos votos. A maior porcentagem de votos válidos obtida foi em Canarana (MT), com 74,84%, ante 21,80% de Lula, enquanto a do petista foi em 77,14% ante 20,23% do presidente. “Não havia dúvida do

grande apoio do setor ao atual presidente, principalmente dos produtores, o que envolve as famílias e influencia nas cidades também”, disse José Carlos Hausknecht, sócio-diretor da consultoria MB Agro.



“De um lado, eles (produtores) se sentem perseguidos, ameaçados com invasões do MST e atacados como responsáveis pelo desmatamento, pelo latifúndio improdutivo e pelouso de defensivos. De outro, eles se sentem reconhecidos como o setor que dá sustentação à economia e contribui para a balança comercial”, disse Hausknecht.



Entre os dez primeiros municípios do ranking, o placar de Bolsonaro contra Lula foide oito – Sorriso, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, Diamantino, Nova Ubiratã, Nova Mutum e Querência, em Mato Grosso; e Rio Verde, em Goiás

– a dois, em São Desidério e Formosa do Rio Preto, ambas cidades na Bahia.



Lula já chamou parcela do agro de “fascista”. Na segunda-feira (10), em comício em Belo Horizonte, ele disse que não se pode confundir agronegócio com desmatador. “Aquele que não quer preservar não é agronegócio. É bandido mesmo”, afirmou. Ontem, o petista voltou

a repetir a distinção.