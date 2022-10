No primeiro dia, Caixa libera mais de R$ 111,8 mi

12/10/2022 | 13:36



A CEF (CaixaEconômica Federal) liberou R$ 111,8 milhões em crédito no primeiro dia de operação do consignado do Auxílio Brasil, segundo dados atualizados pela instituição na noite desta terça-feira (11).



O montante é referente à celebração de cerca de 43 mil contratos. A CEF lançou nesta terça (11) a modalidade, com cobrança de juros de 3,45% ao mês,um pouco abaixo do limite máximo de 3,5%. A prestação mensal máxima é de até 40% do benefício base (R$ 160), considerando o repasse mensal de R$ 400, não o montante temporário de R$ 600. Já a parcela mínima do empréstimo é de R$ 15 mensais.O empréstimo tem prazo de até 24 meses.



De acordo com o banco público, o Auxílio tem hoje 21,1 milhões de famílias beneficiárias, mas há condições para que o empréstimo seja autorizado. Pode contratar o crédito o responsávelfamiliar pelo benefício, desde que o receba há

mais de 90 dias. Além disso, o beneficiário não pode ter deixado de comparecer à convocaçãodo Ministério daCidadania.



A CEF fará o desconto mensal de acordo com as parcelasde cada empréstimo e gerará a folha de pagamento do Auxílio já com o valor descontado, a partir dos dados repassados pelo Dataprev. Nos contratos firmados este mês, o desconto já ocorre na folha de novembro.