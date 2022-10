Paulo Guedes critica revisão para o PIB

12/10/2022 | 13:29



O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou as novas projeções do FMI, que colocam o desempenho do PIB brasileiro abaixo da média global e de pares emergentes neste ano, além de menor crescimento em 2023.



O organismo espera que o País cresça 2,8% em 2022, conforme o relatório publicado ontem. A estimativa anterior era de avanço de 1,7%. Mas o novo número ficou abaixo do de outros emergentes. Para 2023, o Fundo cortou sua previsão e espera alta de 1,0% da economia brasileira, ante 1,1% antes.



Na visão do ministro, as estimativas têm falhado por “militância, narrativa política” e por não conseguirem capturar a mudança no modelo de negócios no País com foco em investimentos privados. “Eles previam que a nossa queda ia ser de 10%, nós

caímos 3%. Eles previam que o Brasil não ia voltar em ‘V’ e o Brasil voltou em ‘V’. Aí previram que no ano seguinte (o País) não cresceria, e a gente cresceu de novo... Estão revendo para cima”, criticou.