Alemanha corta projeções e espera alta de 1,4% do PIB em 2022 e contração em 2023

12/10/2022 | 13:20



O governo da Alemanha cortou nesta quarta-feira (12) projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do país. O Ministério da Economia espera agora avanço de 1,4% neste ano e contração de 0,4% em 2023, quando no fim de abril previa crescimentos de 2,2% em 2022 e de 2,5% no próximo ano.

O impacto da guerra na Ucrânia sobre a economia alemã tem se aprofundado, com preços de energia mantendo-se elevados e a inflação anual no país batendo em 10% em setembro. A Rússia começou a reduzir entregas de gás pelo gasoduto Nord Stream 1 em junho e cortou totalmente esses envios no fim de agosto.

Os estoques alemães estão quase 95% cheios, mas autoridades preveem que esforços para economizar gás serão necessários. Segundo o Ministério da Economia, a principal razão para o corte nas previsões econômicas foi o corte do gás enviado pela Rússia e a resultante alta nos preços de energia.

O governo alemão projeta, porém, que o país volte a crescer em 2024, com alta de 2,3% no PIB. Fonte: Associated Press.