BoE: operações no mercado de gilt são 'temporárias e focadas', diz Hull Pill

12/10/2022 | 13:11



O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Hull Pill, afirmou nesta quarta-feira (12) que as operações que a instituição conduz neste momento no mercado de bônus do Reino Unido (gilts) são "temporárias e focadas". Durante discurso no Conselho Escocês para o Desenvolvimento e Indústria (SCDI), ele lembrou que o BoE respondeu a "disfunções" vistas em alguns segmentos específicos desse mercado nas últimas semanas.

Pill disse que as operações almejam garantir uma "desalavancagem ordenada de posições" de fundos que enfrentavam quadro de mais vulnerabilidade ante a volatilidade vista nas condições de mercado. Ontem, o presidente do BoE, Andrew Bailey, ressaltou que essas intervenções devem acabar no prazo já previsto, nesta sexta-feira (14).

Ao adotar essas ações, Pill diz que o BC evita o surgimento de uma "espiral viciosa" com vendas forçadas e falta de liquidez em um segmento crucial dos mercados financeiros. "Restaurar o funcionamento do mercado ajuda a reduzir qualquer risco de contágio das condições de crédito para os consumidores e as empresas do Reino Unido", argumentou. Ele também ressaltou que essas medidas preservam a eficácia da transmissão da política monetária, mas "não são em si ações de política monetária".

O economista-chefe do BoE ainda tratou do pacote fiscal anunciado pelo governo do Reino Unido, mal recebido pelo mercado. Ele disse que os anúncios fiscais devem dar mais estímulo à demanda em relação à oferta no médio prazo, o que gerará mais pressão inflacionária. Além disso, apontou que a "dinâmica volátil de mercado que se seguiu ao anúncio" do plano do governo da premiê Liz Truss "sublinha a necessidade de fortalecer a credibilidade de nosso arcabouço institucional mais amplo".

Pill enfatizou que é "crucial" impedir que a atual inflação elevada torne-se arraigada nas expectativas do país, "um risco intensificado pelo atual aperto do mercado de trabalho". Segundo ele, evitar isso ajudará a impedir que a inflação acima da meta, puxada por energia, torne-se mais persistente e "exija uma resposta mais dura da política monetária adiante".

O economista-chefe garantiu que o BC continuará focado na perspectiva da inflação, em níveis "inaceitavelmente elevados", ante a influência sobretudo dos preços de energia, "deixando outros mecanismos para lidar com disfunções no mercado". Segundo ele, manter essa distinção continua a ser crucial para que a política monetária atinja sua meta de inflação.

Prazo

O Banco da Inglaterra disse na quarta-feira que seu programa de compra de títulos para apoiar os fundos de pensão do Reino Unido terminará na sexta-feira conforme planejado, uma mensagem que ficou "absolutamente clara" em contatos com bancos.

"O presidente do BoE Andrew Bailey confirmou esta posição ontem (terça-feira) e ficou absolutamente claro em contato com os bancos em níveis superiores", disse o BOE.

O banco central começou a comprar títulos em 28 de setembro, depois que um pacote impopular de cortes de impostos do Tesouro do Reino Unido causou nervosismo nos mercados do país. A volatilidade desencadeou chamadas de margem para fundos de pensão que usam uma estratégia conhecida como investimento orientado a passivos ou LDIs.

O banco expandiu o programa duas vezes desde então, mas insistiu que não vai estender o prazo.

Após a fala de Bailey na terça, uma reportagem pelo Financial Times sugeriu que uma extensão adicional era possível - uma opção que o BoE eliminou com seu comunicadohoje.

Uma razão pela qual o BoE está planejando encerrar o programa de emergência é que ele não foi usado em sua capacidade total, de acordo com funcionários do banco.

"Se a aceitação nos leilões tivesse sido realmente alta, então você poderia pensar que as pessoas estão usando isso, que há uma demanda enorme, portanto, poderia fazer sentido estendê-lo", disse um funcionário do BOE. "Mas as pessoas não estão realmente nos oferecendo tanto." Fonte: Dow Jones Newswires.