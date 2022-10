Orlando Bloom relembra o acidente que quase o deixou paralisado

12/10/2022 | 13:10



Orlando Bloom usou as redes sociais durante o Dia Mundial da Saúde que aconteceu na última segunda-feira, dia 10, para salientar a importância dos cuidados com o psicológico e relembrou o acidente que quase o paralisou.

Quando eu tinha 19 anos [de idade], caí três andares de uma janela e quebrei as costas. Tive muita sorte de sobreviver à queda porque minha medula espinhal ainda estava intacta. Disseram-me nos primeiros quatro dias que talvez nunca mais andasse. Esse foi realmente o começo de uma longa e dolorosa jornada para eu reconhecer e entender alguns dos padrões que estiveram em minha vida que me levaram a sofrer vários acidentes. E o ponto culminante foi quebrar minhas costas, o que foi uma experiência de quase morte.

Caso você não saiba, Orlando passou por uma cirurgia na coluna antes de embarcar em uma jornada complicadíssima de recuperação, que inclusive o fez usar uma cinta.

Eu diria que os meses após a queda foram bastante sombrios. Como alguém que sempre foi muito ativo na minha vida, de repente parecia muito restritivo e eu estava com muita dor.

O artista ainda fez questão de detalhar abertamente o acidente angustiante dizendo que escapou por pouco da morte.

Esse sou eu com meu colete nas costas por volta de 1998, cerca de três meses depois de cair três andares e esmagar minha coluna, escapando por pouco da morte e da paralisia. Grato todos os dias pelos meus membros que me permitem ultrapassar meus limites e viver a vida no meu limite (mais seguro agora).