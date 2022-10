Bárbara Evans revela que não vai fazer um festão de aniversário no primeiro aninho de idade da filha

12/10/2022 | 13:11



Não é novidade para ninguém que Bárbara Evans vai realizar no fim do ano um verdadeiro casamentão ao lado de Gustavo Theodoro e durante um bate-papo descontraído nas redes sociais com os fãs e seguidores, a influenciadora fez uma revelação.

Isso mesmo, a revelação não tem tanta ligação com o casamento e sim com a festinha de primeiro ano de idade de sua filha, Ayla. A filha de Monique Evans contou que a família não é milionária e por essa razão o casal precisa focar em suas prioridades e que não vai montar um festão de aniversário para a filha, que a celebração vai ter muito mais íntima.

- Vou ser bem sincera e realista com vocês. Acho que não vamos fazer a festa de um ano [de idade] da Ayla, vamos fazer um bolinho para a família. Motivos: não somos milionários e não temos dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo.

Logo depois, Bárbara Evans relembrou que eles acabaram de fazer o batizado da pequena e que além do casamento ainda estão construindo a casa.

- Acabamos de fazer um batizado lindo por sinal. Agora temos um casamento grande e ainda uma casa para acabar de construir. Então vamos ter pé no chão.

Depois de abrir o jogo com os fãs, a bonitona ainda destacou que a filha nem lembraria também de nada desta primeira festinha.

- Ela não vai lembrar de nada, e no momento temos outras prioridades. Como acabar a casar que ela vai viver e crescer. Essa é nossa realidade.