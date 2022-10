Justiça manda soltar José Dumont, preso em flagrante pela posse de imagens sexuais envolvendo menores

12/10/2022 | 13:10



José Dumont, que foi preso em 15 de setembro deste ano, como você viu aqui, deverá ser solto por ordem da Justiça, segundo o jornal O Globo. Ele será liberado com uma tornozeleira eletrônica e continuará a ser monitorado pela polícia. Na última terça-feira, dia 11, a juíza Suimei Meira Cavalieri divulgou sua decisão, ao site:

Por unanimidade, concederam parcialmente a ordem, para relaxar a prisão do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, mas com imposição substitutiva de cautelares alternativas, nos termos do voto do relator.

Lembrando que o ator que estava escalado para a novela Globoplay, Todas as Flores, foi pego em flagrante em posse de materiais de áudio visual envolvendo menores de idade. Ele então foi imediatamente levado sob a custódia dos policiais que cumpriram a ordem de busca e apreensão, sendo levado à Casa do Albergado Crispim Ventino, unidade prisional no Rio de Janeiro.

Mais adiante outras acusações foram feitas à Dumont, como a de relações com crianças e adolescentes, incluindo um menino de 13 anos de idade, além de estupro.