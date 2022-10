Vendas para feriado podem ter alta de 10%

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



12/10/2022 | 12:56



As movimentações no comércio geradas pelo Dia das Crianças ainda ecoam nesta quarta-feira (12). No Grande ABC, as vendas podem ter altas entre 5% e 10% em comparação com o mesmo período de 2021, de acordo com levantamentos da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), respectivamente. Em todo Brasil, a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) projeta que o feriado articule R$ 8,13 bilhões em volume de comercializações.



O presidente da Acisa, Pedro Cia Junior, afirma que os jogos eletrônicos serão a maior atração da data. “Deverão ser os presentes mais procurados, haja vista que o Dia das Crianças é muito próximo de outras importantes datas do varejo, como Black Friday e Natal, quando as promoções de produtos com maior valor agregado passam a ser os mais cobiçados como opções de presentes.”



“No ano passado, em meio ao cenário da pandemia, havia mais pessimismo e preocupação. Tanto que tivemos outras ondas da Covid-19 com maior número de pessoas contaminadas. Agora, vivemos um momento mais controlado, e isso dá mais segurança. Além de tudo, há o apelo da própria data que envolve diferentes públicos, além de pais e filhos. Sobrinhos, afilhados, netos entram na lista de presenteados”, explica Valter Moura Júnior, presidente da Acisbec.

Shoppings Centers



A Pesquisa de Expectativas realizada pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) revela que os shopping centers podem registrar crescimento médio de 16% nas vendas do Dia das Crianças sobre a mesma data de 2021. O levantamento feito com os empreendimentos prevê, ainda, uma movimentação de R$ 4,5 bilhões entre os dias 6 e 12 de outubro.



Daniel Lima, gerente de marketing do shopping Praça da Moça, em Diadema, explica que é fundamental que os empreendimentos aproveitem os retornos financeiros que a data traz, tanto em relação aos presentes quanto aos passeios durante o feriado. “Este é um momento em que os lojistas têm de estar preparados, após um período de restrições, retomamos a data trazendo grandes eventos e acreditamos que teremos muito movimento no shopping.”