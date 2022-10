Missas e procissões marcam Dia de Nossa Senhora na região

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



12/10/2022 | 12:40



“Viva nossa senhora, viva a padroeira do Brasil” clamaram os fiéis na manhã desta quarta-feira (12) durante a procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, em São Bernardo. O cortejo saiu por volta das 9h20 do Santuário Nossa Senhora Aparecida e percorreu por uma hora as principais ruas do Bairro Paulicéia.

Após o trajeto, a multidão, que em sua maioria carregava rosas e terços nas mãos, retornou à paróquia para participar da missa, que foi presidida pelo sacerdote Kauê Fogaça, recém ordenado padre, há apenas quatro dias. “Hoje é o dia que celebramos Nossa Senhora, a rainha e padroeira do Brasil. Que todos vocês encontrem a paz e o amor e possam cuidar um dos outros”, ressaltou o religioso durante a cerimônia. Segundo a Diocese de Santo André, responsável pelas paróquias da região, mais de 3.000 devotos acompanharam a procissão e quase 6.000 assistiram a missa.

Para celebrar o Dia de Nossa Senhora, comemorado nesta quarta (12), as paróquias da região promovem extensa programação entre missas, procissões e festejos. Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Mauá, estão sendo celebradas missas a cada duas horas, desde às 8h da manhã - a próxima será às 14h e a procissão ocorrerá às 17h30. Durante o dia, a paróquia dedicada a santa, localizada em Utinga, Santo André, terá cerimônia até 18h. (Veja programação completa abaixo)

A fiel Maria Auxiliadora Ribeiro, 70 anos, participa há mais de 24 anos da procissão na paróquia do Paulicéia. A moradora do bairro Cooperativa, em São Bernardo, conta que a cerimônia é o momento para agradecer a santa pelos milagres concedidos. “Tive câncer de mama há 25 anos, fiz todo o tratamento, com nove sessões de quimioterapia, e pedi ajuda para Nossa Senhora. Hoje estou completamente curada. Minha família também é devota, devemos muito a ela”, conta.

A idosa carregou diversas rosas durante a procissão e disse que iria deixar nos pés da santa após o cortejo. “É tradição, depois da caminhada vou deixar no altar as rosas, cada flor representa um familiar”.

