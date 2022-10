A esperança voltou

Do Diário do Grande ABC



12/10/2022 | 12:44



Associações comerciais do Grande ABC estão bastante otimistas com as vendas para o Dia das Crianças, comemorado nesta quarta-feira (12) no Brasil. As entidades que reúnem lojistas da região estimam que o movimento aumente entre 5% e

10% em comparação como mesmo período do ano passado. No Brasil, a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) prevê o giro de R$ 8,13 bilhões em torno da data comemorativa.



É inegável que a projeção de alto volume de negócios espelha a esperança do brasileiro com a economia, que voltou aos trilhos graças à boa condução proporcionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu auxiliar de primeira hora, o ministro Paulo Guedes. O fim do período mais letal da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, aliado aos bons resultados das políticas econômicas, em especial as de distribuição de renda, corte nos impostos e geração de emprego, fez o consumidor brasileiro voltar a se animar.



“Vivemos momento mais controlado (da pandemia), e isso dá mais segurança”, sintetiza o presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo). A se confirmar a expectativa dos lojistas, a próxima engrenagem que retomará seus movimentos em força total é a do setor industrial. É exatamente o que falta para fechar a última das chagas causadas pela disseminação da Covid-19, o desemprego em massa.



No momento em que o País se encontra em uma encruzilhada, diante de dois modelos distintosde condução econômica, o brasileiro é chamado a escolher qual caminho seguir. Ambos os líderes já apresentaram o que sabem fazer. O resultado do trabalho dos dois já foi testado e é amplamente conhecido. Um deles está trazendo resultados práticos, capaz de devolver a esperança a todos os segmentos, como atestam as declarações dos dirigentes das câmaras de lojistas do Grande ABC ouvidos pela reportagem do Diário.



O outro insiste no mistério e no sigilo, recusando-se, inclusive, a atender pleito bastante legítimo do mercado: apontar quem será seu ministro das finanças em caso de vitória.