IPCA tem terceira deflação consecutiva e fica em -0,29%

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



12/10/2022 | 11:45



A inflação oficial do Brasil retraiu pelo terceiro mês seguido. Em setembro, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fechou em -0,29%, sendo a menor variação mensal desde janeiro de 1980, que marca o início da pesquisa promovida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Deflações por três meses seguidos não são registradas há 24 anos.



Em julho deste ano, o indicador ficou em -0,68% e em -0,36% em agosto. Quatro dos nove grupos monitorados pelo levantamento apresentaram queda. Transportes (-1,98%) segue como o setor que mais influenciou os resultados, seguido por Comunicação (-2,08%) e Alimentação e bebidas (-0,51%). Na contramão, Vestuário teve alta de 1,77%.



“Os combustíveis e, principalmente, a gasolina têm um peso muito grande dentro do IPCA. Em julho, o efeito foi maior por conta da fixação da alíquota máxima de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), mas, além disso, temos observado reduções no preço médio do combustível vendido para as distribuidoras, o que tem contribuído para a continuidade da queda dos preços”, diz o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, em nota.



Em Transportes, que já teve desempenho -3,37% em agosto, os preços dos combustíveis foram determinantes e indicaram recuo de 8,50%, divididos entre a gasolina (-8,33%), etanol (-12,43%), óleo diesel (-4,57%) e gás veicular (-0,23%).

O grupo Alimentação e bebidas, que em agosto fechou com alta de 0,24%, diminuiu no mês seguinte motivado por alimentação no domicílio (-0,86%). Os preços do leite longa vida, que era um dos maiores pesos no bolso do consumidor, caíram 13,71%. Nos últimos 12 meses, o item acumula aumento de 36,93%.



Os valores do óleo de soja e da cebola também diminuíram. “Os alimentos vinham apresentando crescimento desde o começo do ano, inclusive altas fortes em março (2,42%) e abril (2,06%). Essa queda de setembro é a primeira desde novembro