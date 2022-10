Virgina Fonseca compartilha foto de ensaio fotográfico e ostenta barrigona nas redes

12/10/2022 | 11:10



Virginia Fonseca anda super ansiosa com a reta final da gravidez para pegar no colo Maria Flor, sua segunda filha fruto da relação com Zé Felipe. E durante a última terça-feira, dia 11, a influenciadora compartilhou nas redes sociais algumas fotos de um ensaio que fez.

Toda produzida com uma maquiagem forte e escura nos olhos, cabelo com algumas tranças e, claro, ostentando toda a sua barrigona de fora, Virginia fez caras e bocas para a câmera e escreveu na legenda da publicação:

Ja está quase acabando os dias com barrigãoooo. Então deixa a mãe se exibir bastante por enquanto!

Lembrando que Virginia Fonseca já é mãe de Maria Alice de um ano de idade e agora está esperando por Maria Flor.