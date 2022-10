Especulações para o último episódio da série 'Os Anéis de Poder'

12/10/2022 | 09:31



Quem é o Estranho? E Sauron, já está no meio de nós? O que são esses anéis do título, que ninguém mencionou até agora? O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao fim da sua primeira temporada com mais suspenses do que o último capítulo de Pantanal.

O trailer do episódio derradeiro dá a entender que "tudo vai ser revelado". Nem tudo, pois a segunda temporada não só está confirmada como já começou a ser gravada no Reino Unido. Mas seria bem esquisito se eles não respondessem a essas perguntas fundamentais, sobre as quais os showrunners Patrick McKay e John D. Payne fizeram tanto mistério.

A seguir, as especulações (com spoilers) antes do oitavo e último episódio, que vai ao ar na sexta-feira, 14, à 1h da manhã, no Prime Video. Saia das redes sociais se não conseguir ficar acordado de quinta para sexta!

Quem é o Estranho?

Interpretado por Daniel Weyman é motivo de várias teorias desde o início da série. Cabeludo, barbudo, olhos azuis pequenos, ele se parece muito com o Gandalf de Ian McKellen da trilogia de filmes de Peter Jackson. A cronologia não bate muito, mas os showrunners fizeram de tudo para que os espectadores acreditassem que era possível. Mas também pode ser um dos magos azuis enviados para ajudar os Homens na luta contra Sauron. E há quem ache que ele pode ser o próprio Sauron disfarçado.

Onde está Sauron?

Galadriel (Morfydd Clark) bateu o pé de que Sauron, o sucessor do maléfico Morgoth, estava agindo na Terra-Média. Ela parece estar certa, mas quem é? J.R.R. Tolkien falou de Annatar, um disfarce usado por Sauron para seduzir os elfos. Mas Annatar não foi citado na série, que não falou nem que Sauron pode tomar outras formas.

Na internet, as especulações rolam soltas. Há quem ache que Sauron é o Estranho, o que configuraria dois mistérios em um personagem só. Outros, que é Theo (Tyroe Muhafidin) - ele é meio chatinho, mas não chega a tanto. Ou Adar (Joseph Mawle), o líder dos orques que jurou ter matado Sauron. Tem até quem ache que Galadriel é o personagem que ela jurou combater. O líder nas casas de apostas da internet é Halbrand, um personagem criado para a série, cheio de mistérios, que do nada conquistou a todos. E outros tantos acham apenas que Sauron ainda não apareceu, o que seria meio decepcionante.

E os anéis?

Pois é, com toda a confusão a leste na luta contra os orques de Adar e da briga pela extração de mithril em Khazad-dûm, ninguém ainda falou dos tais anéis do poder do título. O que são, para que servem? Veja na sexta-feira, não no Globo Repórter, mas no último episódio de Os Anéis de Poder.