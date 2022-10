Cidades superam 7,2 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



11/10/2022 | 21:08



As cidades do Grande ABC superaram nesta semana a marca de 7,2 milhões de vacinas aplicadas contra o coronavírus desde o início da imunização, em janeiro de 2021. Considerando os quase 2,6 milhões de moradores da região com idade acima dos 5 anos, 97,9% da população recebeu a primeira dose e 92,9% a segunda aplicação.

Desde o dia 21 de setembro, crianças de 3 e 4 anos sem comorbidade também podem ser imunizadas contra a Covid-19. Os dados populacionais desta faixa etária não foram contabilizados no percentual de cobertura vacinal desta semana.

Nas sete cidades do Grande ABC, o índice de imunização cai quando consideradas as doses de reforço. Foram aplicadas até o momento 1,7 milhão de terceiras doses (67,3%) e 631.425 quartas doses (24,4%). As estatísticas constam nos boletins epidemiológicos das prefeituras.

A infectologista Lorena Hornke, do Hospital Christóvão da Gama de Diadema, ressaltou a importância da adesão à vacina. “Houve importante redução dos casos e da gravidade dos mesmos. As vacinas não apresentam riscos conhecidos que superem os seus benefícios. Por isso é fundamental seguir o calendário”, avaliou.

Nesta semana, de acordo com as prefeituras. há apenas três pacientes internados por coronavírus em unidades municipais, sendo um deles em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e dois em enfermaria. Os casos estão em São Bernardo.

Além do baixo índice de internações, os casos da doença também caíram em toda a região. No período entre 28 de setembro e 11 de outubro, as cidades registraram 649 casos confirmados de covid, redução de 51% em relação aos 1.326 diagnósticos da infecção contabilizados entre 31 de agosto e 13 de setembro.

O número de mortes também caiu 60%, de 15 para seis vítimas fatais no comparativo entre os dois intervalos. “A vacina contribuiu para este cenário”, observou Hornke, que destaca a necessidade da adesão dos grupos populacionais mais jovens. “As famílias precisam aderir aos imunizantes. Como observamos na vacinação dos adultos, há impacto positivo desta adesão para a queda dos casos e mortes. É importante oferecermos a mesma proteção para os nossos filhos”.





VACINAÇÃO

As vacinas contra a covid seguem disponíveis em todas as cidades da região para moradores com idade a partir dos 3 anos. Em Santo André, as doses são aplicadas nas 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Em São Caetano, é necessário o agendamento da imunização pelo site da prefeitura (portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/sesaud-agendamentos). As aplicações são feitas na Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente.

Em Mauá, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, a população pode ser imunizada em 23 UBSs (horário ampliado até 20h para unidades do Zaíra, Flórida e Magini). Em Diadema, os imunizantes estão disponíveis nas 20 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Em Ribeirão Pires, as UBSs também vacinam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.