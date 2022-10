10 novidades na Disney World para os próximos anos

Paulo Basso Jr.

Durante a D23 Expo 2022, evento em que a Disney costuma divulgar seus próximos passos em diversas frentes, desde os lançamentos do cinema até as atrações dos parques temáticos, foram anunciadas diversas novidades na Disney World para os próximos anos, bem como nos parques da Califórnia e na Disney Cruise Line, braço que cuida dos navios da companhia.

Novidades na Disney World a partir de 2023

Ao todo, 10 mudanças significativas são esperadas nos centros de lazer de Orlando. Confira.

1 – Montanha-russa do Tron, no Magic Kingdom

A montanha-russa TRON Lightcycle / Run será aberta entre abril e junho de 2022 no Magic Kingdom. Sucesso na Shanghai Disneyland Park, na China, a atração contará com lançamento com arrancada e promete dar ares tecnológicos ao centro de lazer que tem como símbolo o Castelo da Cinderela.

2 – Show de fogos Happily Ever After, no Magic Kingdom

Ele vai voltar. O famoso show de fogos Happily Ever After, do Magic Kingdom, voltará a ser apresentado diariamente a partir de abril de 2023. O espetáculo foi substituído em outubro de 2021 pelo Disney Enchantment, criado especialmente para celebrar os 50 anos da Disney World. Agora, para alegria de muitos fãs, voltará com algumas novidades.

3 – Personagem na Haunted Mansion, no Magic Kingdom

A famosa casa mal-assombrada Haunted Mansion, no Magic Kingdom, terá como novo habitante o personagem Hatbox Ghost. Ainda não foi divulgada a data da “aparição”.

4 – Expansão do Magic Kingdom

Esta talvez seja a maior novidade na Disney World anunciada durante a D23. O Magic Kingdom pode ganhar sua maior expansão nos próximos anos, com uma área nova e atrações dedicadas a Viva – A Vida é uma Festa, Encanto e os vilões da Disney. Tudo, porém, ainda está em fase de esboço e pode nem sair do papel, mas os planos são ambiciosos.

5 – Tiana’s Bayou Adventure, no Magic Kingdom

Paulo Basso Jr. A Splash Mountain, no Magic Kingdom, vai ganhar novo tema

Já se sabia que a Splash Mountain, famosa atração do barquinho que cai na água do Magic Kingdom, seria repaginada para ganhar o tema de A Princesa e o Sapo. Agora, foi divulgado que Tiana’s Bayou Adventure será inaugurada no fim de 2024. Atores que fizeram as vozes de personagens da animação, como Anika Noni Rose (Tiana), Bruno Campos (Príncipe Naveen), Michael-Leon Wooley (Louis) e Jenifer Lewis (Mama Odie), farão parte do novo projeto do parque da Disney World.

6 – Atração da Moana, no Epcot

A já anunciada atração Moana, Journey of Water, será aberta no fim de 2023, no Epcot. Ela terá ares educativos que girarão em torno da valorização da água. Por enquanto, sabe-se apenas que será uma experiência interativa para famílias.

7 – Estátua de Walt Disney, no Epcot

Uma estátua dedicada a Walt Disney, chamada “Walt, o Sonhador”, será inaugurada na entrada do Epcot no fim de 2023. Ela marcará a conclusão da área World Celebration, uma das quatro em que o complexo se divide atualmente.

8 – Novo show no Epcot

O Epcot ganhou um novo show de fogos chamado Harmonious para celebrar os 50 anos da Disney World, comemorados em outubro de 2021. Agora, será incrementado com um novo espetáculo noturno, que rolará ao redor da World Showcase Lagoon, a lagoa do complexo. Ainda não há detalhes ou data de inauguração.

9 – Encontro com Figment, no Epcot

Quem já foi ao Epcot sabe que o personagem Figment é um clássico do parque, já que tem uma atração dedicada às crianças pequenas. A partir de 2023, ele dará as caras para encontros com os visitantes. Pode preparar o caderninho de autógrafos.

10 – Área de Zootopia e Moana, no Animal Kingdom

Paulo Basso Jr. Árvore da Vida, no Animal Kingdom

Outra novidade na Disney World para os próximos anos é a possível abertura de uma área dedicada às animações Zootopia e Moana, no Animal Kingdom. Ela ficará no lugar da atual DinoLand. Isso ainda não passa de rumor, sem data prevista para inauguração, mas seria um upgrade e tanto para o parque que abriga a área de Pandora.

