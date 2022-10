Mãe de atleta de handebol de São Bernardo acusa torcedor de São Caetano de injúria racial

Da Redação



11/10/2022 | 19:13



Célia da Silva, mãe de um atleta de 15 anos que joga no time de handebol de São Bernardo registrou boletim de ocorrência, nesta terça-feira (11) sobre injúria racial que o filho teria sofrido durante um jogo.



Segundo ela, uma pessoa não identificada da torcida adversária (São Caetano), em partida no ginásio Eda Mantoanelli, dia 29 de setembro pela Copa Estadual, gritou por três vezes “macaco”. Ela diz que na primeira ocasião enquanto o adolescente jogava e, nas demais, quando ele estava no banco de reservas.



Na ocorrência consta que, muito abalado, o atleta relatou o ocorrido à mãe e à treinadora. Em solidariedade, no dia do episódio o time de São Bernardo saiu de quadra e não voltou mais, fato que acabou causando a desclassificação da equipe do torneio. O caso repercutiu nas redes sociais e muitos colegas e amigos do atleta o defenderam.

Mais informações na edição impressa desta quarta-feira (12)