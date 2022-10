Sabina terá programação especial neste Dia das Crianças

Da Redação



11/10/2022 | 17:50



A Sabina Escola Parque do Conhecimento traz programação especial para este Dia das Crianças, comemorado nesta quarta-feira (12). Entre os destaques estão oficinas, observação de pássaros e alimentação dos pinguins pelos tratadores do zoológico, além de um festival de sessões do Planetário e Cinedome de Santo André Johannes Kepler, entre outras atrações.

Outra novidade que marca o feriado é que o setor de paleontologia voltará a ficar aberto para visitação. Depois de um período de revitalização, os visitantes poderão curtir este espaço, que conta com réplicas de dinossauros, tanques arqueológicos, expositores e fósseis. Além dessas atrações, estarão disponíveis para visitação o aquário de recife de corais, o terrário e o tanque de observação, também conhecido como berçário de peixes. Vale destacar que outros espaços ainda permanecem em revitalização, como o Tanque Oceânico e o simulador, mas em breve estarão disponíveis e repaginados.

A Sabina programou uma atração chamada Carimbo da Sabina, em que todos os visitantes que quiserem, especialmente as crianças, poderão escolher os personagens mais marcantes da Sabina para ganhar um desenho carimbado na mão.

Confira os horários das atividades nesta quarta-feira (12):

- A Oficina “Seu nome em Libras” será realizada no espaço atrás do Portal da Coruja das 10h às 11h e das 14h às 15h. Uma maneira lúdica e educacional para apresentar a segunda língua oficial do Brasil – a Libras (Língua Brasileira de Sinais) aos visitantes, que poderão montar seus nomes usando adesivos com o alfabeto em Português e Libras em imãs em diferentes formatos geométricos e braceletes personalizados em miçangas;

- Já das 15h às 15h20, em frente ao Pinguinário, ocorre a observação do momento de alimentação dos pinguins-de-magalhães;

- Na recepção da Escola Parque do Conhecimento, com início às 16h, ocorre a atividade Passarinhada da Sabina. Com 20 vagas, a atração oferece uma caminhada pela área externa da Escola Parque, onde é possível avistar e conhecer parte da avifauna presente no ambiente;

- A programação traz ainda diversas exibições de sessões de planetário: às 11h – Uma pequena jornada pelo Sistema Solar; às 13h – O Nosso Endereço Cósmico; às 14h30 – Kaluoka´hina: o recife encantado; e às 16h – O aniversário de Pingo;

- O laboratório astronômico estará aberto das 10h às 17h30 (exceto nos períodos de exibições das sessões). E o NOC (Núcleo de Observação do Céu), recebe o público das 9h30 às 10h50 e das 12h às 16h (em caso de condições climáticas desfavoráveis a atividade será suspensa).

Serviço:

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: Rua Juquiá, s/nº - Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135)

Horário: Nesta quarta-feira (12), das 9h às 17 (público em geral).

Ingressos: Grátis para alunos e professores das escolas municipais de Santo André, para crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência.

Demais visitantes: R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos. Interessados em assistir a uma das sessões do Planetário e Cinedome de Santo André pagam R$ 30 a inteira, com direito a passeio por toda a Sabina.

Estacionamento: gratuito, sujeito à disponibilidade de vagas.