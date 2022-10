Duas motos e um carro são recuperados pela polícia em São Bernardo

Da Redação



11/10/2022 | 16:49



Duas motos e um carro foram recuperados pela polícia, nesta segunda-feira (10), no bairro Baeta Neves, em São Bernardo.



De acordo com informações da polícia, uma equipe patrulhava a região e ao entrar na Rua Primeiro de Maio viu três homens retirando a carga de um carro utilitário para um terreno ao lado, mas ao virem os policiais fugiram para o interior da mata



No porta carga do utilitário estavam duas vítimas do roubo de carga, que estavam desorientadas por não saberem ao certo o que acontecia.



Ao tentar encontrar os fugitivos pela mata, a polícia achou duas motos que foram furtadas no começo do mês. Os veículos foram devolvidos aos proprietários. O caso foi registrado como roubo de carga, localização e entrega de veículo, que será investigado pelo ao 6º (DP) Distrito Policial de São Bernardo