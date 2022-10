Divulgada a data da coroação de Rei Charles III

11/10/2022 | 16:11



Você deve ter acompanhado que no início do mês de setembro foi anunciado que a Rainha Elizabeth II teria morrido em seu castelo na Escócia e que Rei Charles III assumiria imediatamente o trono.

E como ser membro da família real vem junto com aquele monte de protocolos, apesar de já ter trabalhos e obrigações de rei, o pai de Príncipe William e Harry está ansioso por finalmente receber uma cerimônia de coroação.

Isso mesmo, durante esta terça-feira, dia 11, a família real britânica anunciou a data do evento que está prevista para acontecer no dia 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster, em Londres na Inglaterra. Vale lembrar que o local segue várias tradições de coroação e que isso é uma celebração do novo reinado. A cerimônia vai contar com cerca de 200 pessoas convidadas e vai durar uma hora.