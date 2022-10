Justiça declara que Dado Dolabella não tem como pagar dívidas

11/10/2022 | 15:10



Ao que tudo indica, Dado Dolabella tem um novo passo a seguir por conta de uma dívida que estava em processo na Justiça desde 2013. Pelo menos é o que conta o colunista Lucas Pasin. Segundo ele, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a insolvência civil do ator após uma dívida que se arrastava há anos por aluguéis atrasados de um imóvel de 320 m², no Recreio, zona oeste carioca.

Ainda de acordo com informações do jornalista, a dívida estaria em 450 mil reais, em valores corrigidos, já que no documento na Justiça, Dado teria somado mais de dez meses de aluguel atrasado no apartamento, até 2013, quando foi despejado.

O pedido de insolvência teria vindo após a Justiça não encontrar bens em nome de Dado para garantir o valor da dívida. Para que você entenda, a insolvência civil é semelhante à falência, mas se aplica a pessoas físicas que não se caracterizam como empresárias. Ela é caracterizada por decisão judicial quando as dívidas são maiores do que o patrimônio do devedor. Diante disso, a Justiça determinou um advogado como administrador dos bens de Dado e representar o devedor judicialmente.

Procurada, a assessoria de imprensa de Dado Dolabella não foi encontrada até o momento da publicação da reportagem para esclarecimentos sobre o caso.