11/10/2022 | 14:03



Impeachment em discussão

Logo após ter confirmada a sua eleição para o Senado, pelo Rio Grande do Sul, o atual vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, defendeu a ampliação do número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal e outras medidas para evitar o denunciado ativismo político e a interferência daquela corte de Justiça nas atribuições dos outros poderes da República. Perguntado a respeito, o presidente Jair Bolsonaro disse que esse é um assunto para discutir depois das eleições. Penso que antes de ampliar o número de ministros ou tomar outras providências que demandem uma emenda constitucional, é preciso o Senado passar a exercer devidamente a sua função de casa moduladora, há muito tempo abandonada e substituída pela indevida omissão ou, até, submissão.

Salvo melhor juízo, o desequilíbrio e o ativismo político ora denunciados em relação ao STF, TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e até ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) é mais um dos efeitos colaterais da reeleição para cargos executivos. A questão numérica decorre de os ex-presidentes Fernando Henrique e Lula ­- governaram por dois mandatos seguidos -­ e Dilma Roussef (que cumpriu um mandato e meio até ser afastada) nomearem mais ministros que seus antecessores e do que Michel Temer (que chefiou o País por meio mandato) e Jair Bolsonaro, que agora ainda está no primeiro período e concorre ao segundo. Já o ativismo pode vir da folga numérica dos alinhados ao petismo e, principalmente, da falta de ação do Senado Federal como casa revisora.

Responsáveis por sabatinar e aprovar (ou não) os indicados pelo presidente da República para compor os tribunais superiores, os senadores têm também a atribuição de acompanhar sua atividade e corrigir o curso quando necessário. O mais explícito dos instrumentos dessa modulação está no processo de impeachment de ministros que, na opinião dos seus denunciantes, não estejam se portando dentro dos limites constitucionais. De 2019 até agora foram apresentados 62 pedidos, todos engavetados pelos presidentes, senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. O meio político cita como motivos do engavetamento o interesse político dos presidentes e a existência de muitos senadores (e deputados) pendurados com processos no STF que, nessas condições, abrem mão de enfrentar os ministros. Essa também seria a razão de aceitarem ordens dos ministros, a mais evidente delas, a de instalação da CPI da Covid, que se transformou em absoluto fiasco. Espera-se que o general Mourão e os outros eleitos para o Senado no último dia 2 tenham o peso suficiente para mudar o procedimento e trazer os ministros das cortes superiores ao regime que a lei estabeleceu para seus postos e hoje não é cumprido. E que a nova composição da Câmara dos Deputados também seja capaz de acabar com a protelação dos pedidos de impeachent do presidente da República. Só Bolsonaro tem contra si 150 pedidos, todos bloqueados nas gavetas grandes do ex-presidente Rodrigo Maia e do atual, Arthur Lyra.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).

Palavra do Leitor

Frente pró-Tarcísio

O nosso governador Rodrigo Garcia , em pouco tempo no cargo, além do programa vacinal que liderou, salvando vidas, proporcionou à região recursos para desenvolvimento social em váriasáreas, portanto nada mais justo que a nossa população atenda e entenda a nossa iniciativa, pois o governador, com sabedoria, aderiu à candidatura do Tarcísio (Política, dia 7). Parabéns pela iniciativa de todos os envolvidos na frente e seu coordenador.

Euclides Marchi - Santo André

Voto

Como brasileiros, sempre lutamos, e muito, para conquistar e manter nossa soberania. Atravessamos duas ditaduras, ditaduras que nos causaram certas perdas e retrocessos. Porém, superamos os obstáculos todos. Pois a liberdade, em nós, conseguiu vencer. Estamos às vésperas das eleições e o Brasil precisa novamente de nós, como brasileiros e como agentes de formação e transformação que somos. Não estou aqui referenciando ou enaltecendo esse ou aquele partido político, esse ou aquele candidato, dando razão para esse ou para aquele eleitor. Votar em branco ou não votar não é, nunca foi e nunca será uma forma de fazermos parte de nossa história de cidadania. Precisamos sim continuar acreditando em nós mesmos e fazer com que aqueles que nos cercam sintam-se gratificados pelas nossas vidas. Brasileiros é o que somos sempre.

Cecél Garcia - Santo André

Câmeras

As declarações do candidato Tarcísio de Freitas, contrariando os resultados positivos já atestados pelo governo de São Paulo com o uso de câmeras no fardamento dos policiais não surpreendem, já que ele fez parte e representa o governo Bolsonaro, um governo negacionista, que não liga para as estatísticas e para a ciência, e que sempre estimulou a violência policial contra jovens e pobres. Um governo que retirou os dados da violência policial dos relatórios do Disque 100 e que apresentou no Congresso Nacional um projeto de "excludente de ilicitude" para que os policiais justificassem medo, surpresa, iminência de conflito armado ou violenta emoção para que não fossem responsabilizados por abusos, torturas e asasinatosde inocentes, instituindo uma verdadeira "licença para torturar e matar" aos agentes das polícias. Mas a proposta felizmente não foi aprovada no Parlamento. As estatísticas da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo já demonstraram que o monitoramento dos policiais por meio das câmeras tem diminuído os chamados "confrontos", os assassinatos cometidos por PMs e as situações de abusos de autoridade por parte dos agentes. E tem gerado mais produtividade nas ações policiais, com mais flagrantes, abordagens e apreensões de armas de fogo. Isso demonstra que o controle, fiscalização e monitoramento dos policiais é fundamental e precisa ser adotado de forma definitiva como política de segurança pública em São Paulo e no País todo. A segurança pública deve garantir os direitos humanos e não violá-los. A transparência e o controle das atividades policiais são fundamentais numa democracia!

Ariel de Castro Alves - Presidente do Grupo Tortura Nunca Mais

Entrevista da Semana -­ 1

"Nunca a Polícia Civil esteve tão preparada", diz Osvaldo Nico Gonçalves, delegado geral de Polícia (Política, ontem). Parabéns, dr.Nico! O povo agradece seu trabalho. Juntos por um Brasil melhor e leis duras. Vocês fazem o trabalho, e os juízes esvaziam as cadeias, infelizmente!

Bernardete Inglez - do Facebook

Entrevista da Semana ­- 2

O problema é a péssima Justiça brasileira. Eles soltam bandido na rua, audiência de custódia etc. Por exemplo, furtadores de residências são pegos várias vezes e soltos. Brasil, nesse quesito, é terceiro mundo sem dúvidas.

Alexandre Ca - do Facebook